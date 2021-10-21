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【安心出行】11月1日起進入政府大樓必須使用安心出行　12歲以下及65歲以上可獲豁免

社會 17:54 2021/10/21

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11月起出入政府大樓必須使用安心出行，12歲以下及65歲以上可獲豁免。

政府今日（21日）宣布，由下月起，將嚴格執行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式的安排。由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。

政府發言人稱，留意到現時容許只登記姓名和聯絡電話的選擇，會出現個人資料缺漏或失實的情況，以致在出現確診個案時大為減低接觸者追蹤工作的效率和精確性。如因此未能及早截斷病毒傳播鏈，便有機會演變成社區爆發。

政府有必要以完善和採取更嚴謹的措施，嚴格執行使用「安心出行」的要求，同時加強核實個人資料。發言人指，希望有關安排能起牽頭作用，鼓勵不同私人企業更廣泛和嚴謹地落實使用「安心出行」的要求。

在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，在進入政府大樓和辦公處所時可獲豁免使用「安心出行」，惟他們必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

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責任編輯：李榮忠

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