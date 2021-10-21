【對抗濕疹】開live教用漂白水+瀉鹽浸皮膚治濕疹　陳慧儀：嚴重濕疹朋友試後好轉

▲ 落選港姐陳慧儀近日開live開live教用漂白水及瀉鹽浸皮膚，稱有助治療嚴重濕疹。

要治療嚴重濕疹，有何快速又有效的方法？現年54歲的前財經節目主持人、落選港姐陳慧儀近日夥拍趙汝威博士開live分享健康資訊。在直播中，她表示自己有朋友患嚴重濕疹，用漂白水及瀉鹽浸洗皮膚後，情況大有好轉，遂向大眾分享此方法。本港有皮膚科專科醫生也曾表示，中度至重度濕疹患者可試用稀釋漂白水浸浴。

▲ 前財經節目主持人、落選港姐陳慧儀近日夥拍趙汝威博士開live分享健康資訊。（ 影片截圖：「陳慧儀Waiyee」YouTube）

陳慧儀在直播中分享其朋友的成功例子。她稱，朋友濕疹問題非常嚴重，使用以下方法浸浴後好轉。

首先，在浴缸放滿溫水（比體溫暖），加入3湯匙純正漂白水（半個益力多樽份量）。

然後，加入2杯瀉鹽（Epsom Salt）（約400克），浸泡20至25分鐘後沖身，再用毛巾抹乾身體就可以了。

她強調，因為是對付皮膚傷口，故必須用純正漂白水，不能使用已添加檸檬味、薰衣草味等有香味的漂白水。

趙汝威博士解釋，瀉鹽可令皮膚鬆弛，有助紓緩神經線，瀉鹽是濕疹患者很需要的東西，是有效快速治療濕疹的方法。漂白水則可殺死金黃葡萄球菌，若配合pH10的梘液，戴手套輕力擦拭皮膚，效果更佳，亦可令皮膚生長得更均勻。

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濕疹患者需勤換衣物

陳慧儀提醒，要避免感染金黃葡萄球菌，濕疹患者不可只顧塗抹藥膏、潤膚膏而忽略了自己所穿的衣服。由於金黃葡萄球菌洗不走，建議嚴重濕疹患者丟棄舊有的內衣褲，換上全新衣物。若床單染有血跡，也須更換。

美國濕疹協會證漂白水有效殺菌

中大兒科學系教授韓錦倫表示，漂白水沖涼醫濕疹被美國濕疹協會（National Eczema Association）認證，因它能有效殺菌。他又稱：

（漂白水）雖有一定改善濕疹作用，可洗走黏在皮膚上的細菌，但患者出院後皮膚即回復原狀，故最重要是患者日常有搽潤膚膏、戒口等，才能有效控制濕疹。

韓教授提醒，漂白水需加入大量水稀釋，漂白水應僅佔整體10萬分之一，建議先詢問醫生才使用。

皮膚科專科醫生陳上熙解釋指，雖然正常人也有金黃葡萄球菌，但在濕疹皮膚上的數量會特別多，多達9成。雖然金黃葡萄球菌非引起濕疹的主因，但它可釋出抗原，刺激濕疹，加劇濕疹病情。

陳醫生指，漂白水能有效殺死病毒、細菌和真菌，金黃葡萄球菌是其中一種病菌，故此用漂白水能減少金黃葡萄球菌數量，達致改善濕疹病情。當然，用於洗澡的漂白水是需要稀釋的，漂白水屬鹼性，pH約11至13，所以用完漂白水後，仍需用清水沖淨全身。

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責任編輯：羅嘉欣