【M+開幕】西九M+11月12日開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶揭開序幕【內附首展打卡位】

▲ 亞洲首間全球性當代視覺文化博物館——M+，終於鐵定在11月12日（五）開幕，記者直擊首展「香港：此地彼方」打卡位。

籌備多年，亞洲首間全球性當代視覺文化博物館——M+，終於鐵定在11月12日（五）開幕，佔地17,000平方米，包括33個展廳，展出來自香港、大中華地區、亞洲以致世界各地共1,500件館藏作品。

開幕展由6個專題展覽組成，當中包括位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，透過「此地」（本地藝術史速成班）、「身分認同」（混雜多元文化的城市）、「地方」（香港建築面面觀）、「彼方」（他人眼中的香港）4個章節，多角度呈現香港多姿多彩、獨一無二的視覺文化。

▲ 這是進入地下大堂展廳的入口處，牆上已有台灣董陽孜的書法作品。（湯致遠攝）

展覽策劃之初，M+便決定以「九龍皇帝」曾灶財的墨寶揭開序幕。曾灶財的墨跡曾經遍及大街小巷，他剩下的塗鴉應否收納進藝術館，抑或繼續浪跡街頭都曾經引起爭議。M+香港視覺文化策展人彭綺雲表示，曾灶財不是傳統一般的藝術家，但他卻是香港視覺文化的重要人物，因此以他的作品揭開序幕。

▲ 當今天曾灶財的墨寶或被油漆遮蓋、或已剝落褪色，這道2003年的作品《門》，更見珍貴。（湯致遠攝）

2009年，香港建築師兼藝術家黃國才建造了一間袖珍的水上房屋，並將之駛到西九文化區海濱長廊外的維多利亞港上「入住」。這艘船屋以香港住宅單位常見的建材製成，包括有袖珍版鐵閘。黃國才以作品及整個「入住」行為，嘲諷香港高昂的樓價和狹窄的生活空間。

▲ 黃國才的《漂流家室》，後面的牆上還播放當年的行為展演錄像。（湯致遠攝）

建築師張智強在筲箕灣的居所大概是城中最著名的蝸居。他經過多年的摸索和實驗，最終將這個自幼居住的32平方米單位變成《變形蝸居》。M+委約他製作《變形蝸居》一比一的變奏版，展示一系列的移動牆壁，如何模糊建築的結構和家居的界限，讓蝸居也可以擁有廚房、浴室、用餐區、睡房等多重空間。

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1974年至1994年間，超過300萬人逃離戰局動盪的越南，到世界各地尋找安身之所。其中大概15萬名難民抵達香港。但現今一代對這段歷史所知甚少，因此越南藝術家Tiffany Chung邀請了越南年輕藝術家繪畫這些檔案照片（當中也包括香港的收容所）。此作品《漂泊者》結合畫作、錄像及文字，揭示這段人類大規模流徙的歷史所帶來的影響。

最吸引也最色彩繽紛的打卡位，就是江康泉（江記）所製錄像裝置《海市鏡花》，全長6分44秒。這動畫的美學語言融合了江記對本土文化的興趣、日常生活的經歷和科幻想像。

記者：何小雲