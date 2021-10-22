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【靚太安樂窩】90後情侶「應洗則洗」慳錢法 元朗上車打造529呎日式和風屋

休閒消費 13:53 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

90後情侶準備結婚，在元朗買下529呎單位，花了60萬裝修成日式民宿風格。

一對90後小情侶為了可以有較大面積的居住環境，決定於元朗單橦舊樓買下一個529呎單位，花了差不多半年時間把安樂窩裝修成日本獨有的家居風。

這對90後情侶一直都以「應洗則洗」為原則，才可以成功買入是次單位。鍾情於日本風的小情侶，把安樂窩打造成日本民宿風格，二人指想起以前到日本旅遊時的民宿，都比較舒服低調又簡單，因此就把安樂窩以和式設計為主，營造日本的住屋風格。

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3房變1 增設玄關 廚房改開放式

由於兩位屋主都講求空間感，加上用不上3間房間，因此把3房改為2房，房間衣櫃模仿日本的入牆衣櫃設計，再額外訂造趟門連框。然後再把廚房再改為開放式，增設中島式枱面設計，既合適兩位屋主一起整蛋糕，又可以招待朋友。再用上木色加白色的廚房設計，感覺上不會太過於單調，比較亮眼。

業主把用了少許的飯廳位置，把廁所的位置擴大，令廁所的空間更大，整個感覺都較為闊落，業主都用上實木造傢俬，令到木質的感覺更為真實。而門口位置更設計了玄關位置，設有張木質椅子可以方便換鞋，而玄關令到整個空間更分明。

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裝修特色

全屋使用實木傢俬，度身訂造，包括床架、飯桌、餐邊櫃、梳化及梳妝櫈。負責這單位裝修及設計公司PWHS表示顏色材質的挑選，十分講究，因為會用上不同的木色，設計公司指因為太多的木色會太過單調，因此屋內會有局部位置留白，同時需要用多件十皮色版作對比，確保木皮及焗漆傢俬的顏色符合原本所想，才可以有這種日式家庭屋感覺。

工程詳情：
裝修時間：約4個月

總裝修設計費用約 60萬，包括搭棚換窗、屋內更換水喉、煤氣喉、油漆水電工程、泥水工程及全屋傢俬訂造連安裝等。

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記者：蕭雅文

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