【育兒心得】完美父母VS夠好父母　心理學家︰不完美也是孩子成長的養份

▲ 有父母跟專家探討如何回應孩子的發展需要或情緒時，不時會表現自責。（i-stock圖片）

在心理諮詢和評估工作中， 經常遇到一個情景：跟父母探討如何回應孩子的發展需要或情緒狀況時，他們不時表現自責，怪自己沒有豐富的育兒知識，或者懊惱自己明明知道怎樣做卻未有實踐。

爸媽自我鞭策適得其反

為人父母確實不容易，除了應付工作支撐家裡開支外，又要照顧孩子的起居、功課、社交等。此外，我們還要因著各種內外因素而鞭策自己成為完美的父母，例如擔心孩子重蹈自己成長的缺失、害怕孩子落後於人將來生活艱難等。

即使身心已疲憊不堪， 仍要求自己在父母一欄上取得五星星。然而，越是想事事完美，伴隨的思緒卻越有機會讓我們的反應過敏。掀起的自責、愧疚、焦慮和怒氣，往往令我們更難回應孩子真實的需要。

例如，看見孩子害怕跟其他小朋友互動時，便馬上擔心孩子會被朋輩孤立或欺凌，怪責自己教導不足，緊張地急著把孩子推出去跟人互動。結果孩子感到的是父母的焦急和自己的不濟。

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宜接納孩子和自己非完美

假如父母接納孩子和自己都是沒有完美的，可能更容易與孩子的焦慮同在，當孩子感到自己被明白和接納時，便能從安全基地裡得到力量繼續探索外面的世界。

其實， 這世上並沒有所謂完美的父母。如英國兒童心理學家唐諾 ．溫尼考特所提出，我們做個夠好的父母，對孩子的成長也很重要。夠好，即是我們不需要全天候完美回應孩子所有需要，而是在用心照顧孩子的同時，也容許自己可以有情緒反應、局限、錯失等。例如，明知孩子哭鬧時最理想是與他同在，同理他的感受，但偏偏碰上工作繁重或心情不好時，還是有可能忍不住拋下一句 「你到底喊夠沒有？」、「為何你這麼怕事? 」等回應。

跟孩子溝通作修補

當覺察到自己未有與孩子同在時，可以嘗試坦誠地接受自己有不足的時候，跟孩子溝通，並作出修補。孩子從中學到的是，沒有任何人 （包括孩子本人） 是完美的，而發生錯失也是正常的事 ，但這並不代表彼此的愛因而消失，也不等於破損了的關係就此無法修復。

只要坦誠地看待不足，反省和修補，不完美也是我們成長的養份。這些領會對於孩子的心智發展，有著深遠的幫助呢！

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 廖嘉敏