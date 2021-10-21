【藥物回收】賽諾菲4種降低血壓藥有雜質須回收　曾供應醫管局私院

▲ 賽諾菲4種降低血壓藥有雜質須回收，曾供應醫管局私院。（政府新聞處）

衞生署今日（21日）同意持牌藥物批發商賽諾菲香港有限公司採取預防措施，從市面回收以下四種產品的五個批次，因為相關產品含有雜質。

衞生署今日接獲賽諾菲通知，相關海外製造商發現上述批次產品中的有效成分含有高於可接受水平的疊氮雜質。作為預防措施，賽諾菲自願從市面回收上述批次產品。

相關產品：

產品名稱 香港註冊編號 批次編號 卡壓舒150毫克藥片 HK-42891 AA365 卡壓舒300毫克藥片 HK-42892 AA691 樂壓舒150／12.5毫克藥片 HK-49777 AA557 樂壓舒300／12.5毫克藥片 HK-49778 AA510、AA549

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上述產品是用於降低血壓的處方藥物。根據賽諾菲的資料，產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房，以及轉口到澳門。

衞生署指，至今未有接獲涉及有關產品批次的不良反應報告，並會密切監察有關回收，正在使用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。

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責任編輯：李榮忠