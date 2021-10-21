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【170年校慶】杜德偉重遊母校聖保羅書院　Alex憶同學多已成律師醫生

娛樂 18:17 2021/10/21

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杜德偉畢業已42年。

杜德偉（Alex）於求學時期就讀的聖保羅書院，今天舉行「170周年校慶活動」，Alex於早上返回母校出席校慶儀式，聯同不同年份畢業的校友一齊見證今天的校慶活動，又與現任校長源迪恩見面，同場亦見到師兄、前香港電台助理廣播處長張文新。

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Alex於1969年開始在聖保羅就讀小一，並於1979年畢業，今次回到母校與眾師兄弟一齊唱校歌，又親見證校友及學生們親自設計的170周年校慶專巴及電車，並親自試坐電車，由上環坐電車去到銅鑼灣，與沿途的校友揮手分享喜悅。

他表示今日返來的感覺與當年沒分別：「所有事都保存得很好，看見禮堂令我百感交集，我第一次上台表演唱歌就在這個禮堂內。」

Alex續說：「今天感觸良多，這麼多新舊同學，再次唱校歌，在聖保羅校園內，有很多我的童年及成長回憶，這裏最難得是有很多好老師，他們對學生不離不棄，無論是否聽教，老師們都耐心教導，不論是心靈及知識。」

見證校友及學生們親自設計的170周年校慶專巴及電車。

陪兒子做入學準備

他指最好的朋友仍然是聖保羅裏的舊同學：「我們經常見面，經常聯絡感情。除了家人，好朋友、好兄弟更是重要，他們與我一齊去到未來，很多不能與家人分享的事，都會與這些同學分享。」

回想上次回母校已是8年前，Alex笑指自己當年讀書只屬中等成績，如今在學校屬演藝界代表，而同學當中在律師、醫生及會計師等界別都是獨當一面。

Alex的兒子現在5歲大，坦言頗緊張兒子入讀小學的安排，更不惜放棄一些工作機會，陪兒子做入學準備：「能夠專注陪兒子成長，亦是一種恩賜。」

跟師弟們合照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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