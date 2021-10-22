【超市大搜查】《LDK》公布30款除臭劑消臭效能排行榜　實測冠軍級除臭劑1分鐘即無臭味【附完整排名】

▲ 《LDK》公布30款除臭劑消臭效能排行榜。

家中有異味實在令人煩惱，特別是鞋櫃、廁所、廚房、垃圾桶等位置，要解決異味，除臭劑或是其中一個好方法。對環境氣味十分在意的日本因而研發出相當多的除臭、消臭用品，到底哪一款消臭效能最佳？日本雜誌《LDK》就比拼了30款除臭劑的效能，並製成排行榜，不妨參考。

《LDK》比拼的30款除臭劑不乏知名品牌，如：小林製藥、雞仔牌、LEC激落君、獅王、TOPVALU、大創等等，實測主要評4方面：除汗水/皮脂、除氨味、愉悅/不適及持久度。

除汗水/皮脂（30分滿分）：將使用過的枕套在試驗箱中放置10分鐘除臭，判斷氣味減少了多少。

除氨味（30分滿分）：將除臭劑放入充滿氨氣（阿摩尼亞味）的箱內30分鐘，測試氣體濃度，確認還原率。

愉悅/不適（20分滿分）：由氣味判斷員判斷，當除臭劑成分與臭味產生反應時，氣味質量有沒有改變。

持久度（20分滿分）：用電子磅稱量開封後、開封後一星期的商品重量，計算一星期藥物的減少率，從而運算性價比。

除臭劑分類

LDK指，除臭劑大致可分為「散發型」和「吸收型」2種類型。

散發型除臭劑可與漂浮在室內的臭味成分發生化學反應，將其中和、分解。一般對客廳等大房間和強烈氣味有效。

吸收型是將藥液滲透至保水珠中，有即時消臭的效果。對於廁所和垃圾桶周圍，想短時間消除異味的地方很有效。

而市面上的除臭劑可大致分4個樣式：

果凍型：大多屬於散發型

珠型：將化學溶液浸入珠狀吸水聚合物中。大多數容量大，價格便宜，但當聚合物收縮時，除臭效果就消失。

液體型：化學溶液滲透濾紙以吸收氣味並同時釋放除臭成分。

自然型：用木炭、礦石等天然材料，通過在陽光下曬乾，釋放吸收的氣味成分，因此很多可重複使用。

最新影片推介：【活得健康啲】退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

詳細排名結果：

第21至30位

排名較後的10款消臭劑，大部份無法消除臭味，或者消臭速度緩慢。《LDK》亦發現，產品包裝會大大影響消臭力，需確保產品空氣接觸面積足夠。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

第11至20位

排名中段的產品，不乏著名牌子如雞仔牌及獅王。產品多數在「除汗水／皮脂」及「除氨味」的效果表現中等，或兩者中其中一項表現突出，另一項較疲弱。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

第10至第6位

排第6至第10位的產品，相當較香港人熟悉的為「LEC激落君」，其總分達73分，「除汗水/皮脂」及「除氨味」項目都奪得超過20分（30分為滿分），表現不俗，不過《LDK》指產品沒有「吸收型消臭劑」特有的「立竿見影功效」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

頭5位

表現最出色的頭5位產品，有6款產品，其中有3款都屬於天然消臭產品，包括：矽藻土及竹炭。LDK表示，木炭和矽藻土可通過微小孔捕捉異味物質和水分，從而除臭。而且天然材質的消臭產品只要曬乾後就可以循環使用，非常環保，性價比高。至於非天然材質的消臭劑，本港常見的「小林製藥無香空間」奪得第3位，LDK稱其有強大的除臭力，價格亦合理。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最推薦第1位「Hal industry Airsophia專業除臭劑」

《LDK》指出，套得冠軍的「Hal industry Airsophia專業除臭劑」在不含香精的除臭劑測試中名列前茅，除了對酸性的汗和皮脂臭味有效，對鹼性的氨味亦有效消除。而且，除臭的速度超快，令專家都感到驚訝。尤其是對汗水和皮脂的油膩氣味反應迅速，測試短短1分鐘內就幾乎再嗅不到，非常適合在酒店和療養院使用。一樣產品就可消除整家的各種氣味。

最新影片推介：【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素 外科醫生解釋乳癌治療程序

責任編輯：楊宛茜