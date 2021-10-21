【消委會】「網上精明購物王選舉」周日展開　勝出者可獲500元自選電器連鎖店現金券

▲ 消委會舉辦「網上精明購物王選舉」，表揚身邊的消費達人。（資料圖片）

消費者委員會舉辦「網上精明購物王選舉」， 讓市民表揚身邊的消費達人，同時藉此推廣格價貨比三家、事前做足產品資料搜集等的精明消費攻略，提醒消費者可如何成為精明消費者， 讓全城人人齊做精明購物王。

由10月24日起至11月20日期間， 有興趣參加「網上精明購物王選舉」的市民，只要在Facebook以個人帳戶發文，推薦心儀的購物王，並寫上原因，字數不拘，以及在帖文hashtag #網上精明購物王，同時在內文標注選擇月刊專頁（輸入「@選擇月刊」）。發布時將帖文設定成公開（地球Post）便可。

活動結束後，評審將選出3位寫得最好的參加者，分別送出500港元的自選電器連鎖店現金券，以及電子版《選擇》月刊一年訂閱，以茲鼓勵。

另外，消委會全新網站在8月31日啟動。新網站沿用消委會網址（www.consumer.org.hk），並與《選擇》月刊網站二合為一，除革新了瀏覽介面，並繼續符合《無障礙網頁內容指引》2.0版的準則外，亦加入多項與日常生活息息相關的嶄新欄目及功能，包括涵蓋衣食住行、健康、親子、銀髮、以及規劃人生等12大類資訊的新欄目。另外，為方便《選擇》月刊的訂戶有效比較在同一測試內的產品評分和價格，新網頁引入「篩選比較」功能，全面提升訂閱體驗。網站亦優化了網上查詢及投訴服務，進一步加強對消費者的保障。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳