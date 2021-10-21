【杏林輩出】聖保羅書院創校170年成醫生搖籃 逾450名校友從醫服務港人
社會 18:47 2021/10/21
聖保羅書院創校170周年，孕育不少精英，更是本地醫生搖籃。畢業生之一、中大醫學院副院長胡志遠稱，至少有450名醫生也是舊生，在通訊軟件中也有聯絡群組，也經常於醫院及社會各界別一同合作。
另一名校友、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷也表示，學校老師在啓發學生上投放很多心機，尤其在理科課堂上，不會讓學生「死讀書」，而是會透過不同實驗去啓發學生思維，相信這是母校杏林輩出的原因之一。
曾祈殷又指，聖保羅學生之間的「兄弟情」很強，會彼此幫助，互相提攜，憶述昔日曾一大班同學，遠赴外國參加摯友婚宴，認爲很難得也很開心。
而醫學會副會長麥肇敬稱，在學期間母校有52個學會，亦會舉行不同活動如音樂會及聯校活動等，讓學生可以有很大的發揮，同時也注重讓學生實踐所學。他又認爲，學校的理科老師也很厲害，也間接鼓勵不少人往醫學界發展。
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記者：黃小冰