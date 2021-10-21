【綠置居】啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓　消息：房委會陸續發邀請信

▲ 消息稱房委會陸續發邀請信，啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓。

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及800伙租置公屋餘貨等項目，據了解房委會已陸續發信，通知合資格申請家庭，於下周五、10月29日起分批揀樓。房委會最快明天（22日）推出宣傳網站、售樓書，展示800間租置單位的照片及影片。

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最新一期綠置居錄約7.2萬份申請，是綠置居推出以來新高；推售包括鑽石山啟鑽苑2,112伙、青衣青富苑及柴灣蝶翠苑523伙餘貨單位，以及市值低至一五折售的800伙租置公屋，合共約3,435伙單位，早前已完成攪珠。

政府消息人士稱，因應租置公屋餘貨分布於全港39條屋邨，房署未能安排準買家參觀現樓，但已拍下800間單位的照片及影片，將於網上展示。

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啟鑽苑出租公屋陸續入伙 啟鑽商場食肆街市快將開放

至於鑽石山前大磡邨用地、啟鑽苑一期2幢出租公屋，即日起租戶可陸續收樓。早前已接受預配單位的合資格家庭，即將收鎖匙。另外啟鑽商場也快將啟用，多間酒樓、食肆進駐，濕街市即將開放。

啟鑽苑一共有5座，其中兩座是出租公屋樓宇，提供1,018伙；至於第二期3座綠置居樓宇，有2,112個出售單位，月底進入揀樓程序，預計2023年落成；整個發展計劃完成後人口約8,500人。

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記者：吳卓峰