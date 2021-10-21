【關於愛的碎念】林奕匡化身「信箱公子」　旺角擺體驗裝置聽途人心聲

▲ 林奕匡新歌設體驗裝置。

林奕匡（Phil）最新作品《關於愛的碎念》，思考一段關係之間，「愛」與「對錯」之間的平衡點，MV裡Phil跟女主角阿慈，不能面對彼此親口說出心底裡的話，在「訴說房間」裡或是透過錄音，把愛的絮語說出來。Phil就將MV場景搬到旺角The Forest，擺放「關於愛的碎念」體驗裝置。

是次「關於愛的碎念」體驗裝置，帶來不一樣的體驗，MV裡的「訴說房間」將在鬧市中重現，重現的房間裡有一個大電視播放著歌曲MV，樂迷可以看到Phil與女主角阿慈透過MV帶來的演繹。

透過今次體驗裝置，Phil希望可以讓更多人理解，愛情不是奧運，勝利不是唯一目的，與不同人的相處，亦如是，他說：「人與人之間相處充滿學問，情侶、家人、朋友之間，出現意見不同時，是否需要對方認同自己、還是你會認同對方？互不相讓又可不可以接受呢？」

▲ Phil日前地到訪現場。

現場亦設置了木枱、木櫈及錄音設備，參觀樂迷可以坐下來整理思緒，把一些話語錄下來。

Phil日前地到訪現場，見到裝置即大讚：「這個裝置好靚！比MV的訴說房間更精緻、更寬敞。這個空間除給大家可以感受首歌，還可以好似阿慈在間房留低說話，可以是開心、搞笑，可以是煩惱事，甚至你純粹想同我傾偈，亦可以用這個方法留低口訊，我都會一一細聽。」

▲ Phil化身「信箱公子」。

Phil更揚言會回答大家的口訊：「以前報紙雜誌會有信箱解答大家疑難，今次我將會化身『林公子信箱』主持人，聆聽大家在愛情、親友或人生上各種碎念，你們心事將會更直接、更一字不漏傳入我耳朵，更有機會得到我親自解答。」

毎位到塲打卡及錄音的粉絲，都可獲得期間限定《關於愛的碎念》Postcard Set留為記念。另外，Phil將於10月29日（星期五）下午現身The Forest，與樂迷會面。

林奕匡〈關於愛的碎念〉體驗裝置

日期：由即日起至2021年10月29日

時間：中午12時至晚上9時 （星期一至五）、中午12時至晚上10時 (星期六、日)

地點：旺角The Forest（九龍旺角奶路臣街17號）