【涉違合約】被傳介入林小明婚姻　江若琳形容是「一生最大侮辱」

▲ 被傳介入林小明婚姻，江若琳形容是「一生最大侮辱」。

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛，案件今（21日）於高等法院續審。江若琳今午於庭上續作供，就2008年被傳媒報道介入寰宇國際主席林小明婚姻之不實謠言，江指當時公司要求她「唔好再答，叫我講清者自清」，江質疑「點解我要開記者會講俾大眾知嘅權利都無」，她表示每天都有被「屈」的報道，江形容是「一生最大侮辱」。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

江若琳今續作供，其代表律師複問提及2008年6月中，傳媒報道她介入寰宇國際主席兼執行董事林小明婚姻的不實謠言，江早前作供曾稱於報道初期「好想講」，但「公司叫我唔好再答，叫我講清者自清，係老闆嘅事」。

江語帶激動指，當時每天的娛樂版頭條均是「看圖作文」，江質疑「點解我要開記者會講俾大眾知嘅權利都無」，她表示每天都有被「屈」的報道，代表律師則指只要不閱讀便不會影響生活，江則形容是「一生最大侮辱」。

江續指2008年出席活動時，在後台被粗言辱罵，出外用膳曾被食肆「阿姐」認出及指罵「呢個咪搶人老公嗰個」。江指即使疫情前外出均會戴帽及口罩，因不想聽到難堪的說話。江又指曾被人於住所樓下貼街招，母親須於夜深時才出外撕掉。江指事件是對其人格侮辱，她指除朋友外，其他人「會用呢樣嘢攻擊我」。

江續指訴訟開展7年來，寰宇一方「不斷對我有封殺行為」，包括致電投資方指「我同佢打緊官司，你用佢好麻煩」。江又指即使已拍攝完畢的電影，寰宇一方會致電要求剪去其鏡頭或更換女主角。

另外，2014年2月26日，江出席一個生日晚宴，江供稱當晚的認知是太陽娛樂的黃柏高會跟她傾談唱歌事宜，故與其續約有關。江指當晚在場一名記者「東哥」曾提及，「唔明點解同咁多藝人食飯從來唔使AA制，點解同江若琳食飯要AA制，希望寰宇做好啲」，林小明因而被激怒，其後經理人標哥向江的方向擲了玻璃杯，江指當時「好驚，震哂」，遂透過短訊通知在附近的友人前往營救。

原告一方向江指出，2004至2014年間寰宇給予她很多機會，包括安排拍劇及代言等工作。江回應指「唔完全同意，我都有好多付出」。

江作供完畢，聆訊明早（22日）續，江母將出庭作供。

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記者：林育慧