【市道回暖】港人外出消費蘭桂坊酒吧生意興旺　盛智文：生意較2018年更好

▲ 港人外出消費蘭桂坊酒吧生意興旺，盛智文指生意較2018年更好。（馮漢柱攝）

本港疫情受控，加上當局推出消費券等措施提振經濟，本地市道迎來小陽春。蘭桂坊集團主席盛智文更表示，適逢本港疫情漸趨穩定，自今年6月以來，越來越多港人外出消費，連帶蘭桂坊酒吧生意興旺，每逢周五、周末都非常熱鬧，不少餐廳長期爆滿，預計萬聖節期間到蘭桂芳消遣的市民更多。

盛智文今日（21日）出席活動後表示，疫情下港人多改以留港消費，為了迎合本地市場，聯同30間酒吧推出多種優惠刺激市民消費（詳情即看【下一頁】）。他更指出，本港疫情穩定，自今年6月以來，酒吧生意額急升，市道更較爆發疫情前暢旺：

雖然現時不能夠百分之百開業，但生意較2018年更好，大多港人未能出外旅行，所以大部分顧客都是本地人。

盛智文相信只要業界做好防疫措施，經營前景便十分樂觀。至於本月底31日萬聖節適逢周日假期，他預計將進一步更多市民到訪蘭桂芳消遣。他補充，已聯絡警方商討當日人流控制的安排，期望於人流控制、安全及令市民玩得盡興中取得平衡。

盛智文續指，蘭桂坊的酒吧及餐廳，現時已有超過8成員工接種疫苗，早前警方及其他執法部門不時進行突擊搜查，絕大部份餐廳及食客已經「安分守己」遵守限聚令下的規則：

現時已經最少要罰停業兩星期，大家都會好擔心做唔到生意，已經好安分守己。

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記者：陳麗娜