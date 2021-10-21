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【乙型鏈球菌】有市民認為不能太過擔心　魚檔東主表示今日生意少3成

社會 19:53 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾徒手接觸淡水魚。（黃傑偉攝）

就本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾徒手接觸淡水魚。衞生防護中心證實，近期發現的侵入性乙型鏈球菌感染個案，有群組爆發。詳情即看【下一頁】

中心初步確定有群組爆發後，隨即安排人員到街市及魚檔，及元朗雞地佳得香港實業有限公司採集樣本，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序，亦與該32宗個案的基因排序吻合。詳情即看【下一頁】

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家庭主婦周小姐表示，近期會少吃魚類，但認為不能太過擔心，只要自己做好防疫措施，不會因為疫情而少到楊屋道街市買餸。

從事文職工作的劉先生同樣表示，不會因為疫情而少吃魚類，因為不能太過擔心，自己於選購餸菜時不會直接觸摸食物，認為只要做好防疫措施不用太過擔心，自己不會因為疫情而不到楊屋道街市購物。

市民楊先生認為不會因害怕疫情而少吃魚類，自己購物時不會觸摸魚類，回家時亦會沖洗後再煮熟，認為做足安全防疫不用太過擔心，自己仍然會到楊屋道街市買餸。

魚檔東主李先生則稱，報道指染疫者因進食鯇魚染疫，李先生表示街市魚類均由魚類批發中心供應，港產魚類屬於漁民打魚供應批發市場，而鯇魚屬於淡水類相信最大機會是由內地引進，但全部魚類均由魚類批發市場供應，因報導後街市魚檔今日生意少三成，希望讀者能明白淡水魚不是港產漁民供應不用太擔心。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、李榮忠

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