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【170年校慶】聖保羅書院體育猛將輩出　許樹昌：中二轉校插班為踢波

社會 22:12 2021/10/21

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許樹昌笑言入讀聖保羅書院為踢足球。（馮漢柱攝）

聖保羅書院創校170周年，作爲傳統名校除了讀書，當然也有豐富的體育活動，多年來培養不少體育界人才，其中現役港超聯傑志的足球員何振廷稱，幸得師生鼓勵追夢，才將足球視為職業志向。就連中大呼吸系統科講座教授許樹昌也稱，入讀該校的原因之一是踢波。

聖保羅書院舊生、傑志足球員何振廷指，自己只懂踢球，讀書並不厲害，但同學或老師未有認爲自己不讀書，反而不斷鼓勵他去做想做的事情，亦有老師願意用放學及小息時間為自己補課追趕學業進度。何振廷表示，這是讓其直至今天仍在踢球的重要原因，又指自己是在這樣的環境下，確立要將足球興趣成爲職業的志向。

而南華體育會副主席盧潤森也表示，他在學初期，原是踢足球，直至中六因爲籃球很受歡迎才轉玩籃球，並擔任過球隊隊長，也是因而被南華體育會挖掘。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，自己中二時由男女校轉入聖保羅書院是為了踢足球，笑言在之前的學校擔心踢到其他女同學。

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記者：黃小冰


 

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