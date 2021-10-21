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【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留

社會 21:33 2021/10/21

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國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕，疑涉北京嫖娼遭刑事拘留。

39歲的中國知名鋼琴家李雲迪驚傳涉嫖妓被捕，他最近參與的內地節目《披荊斬棘的哥哥》，畫面全部被刪除。

北京市公安局官方帳號平安北京表示，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

    點擊圖片放大
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平安北京亦有上載一張鋼琴相，內容指「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯…… ​​​」，有大量網民在帖文下留言，詢問是否所指的是否李雲迪。

北京市公安局官方帳號。

李雲迪2000年以18歲之齡在第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為有史以來最年輕的獲獎者，亦是首位獲金獎的中國人，李雲迪奪獎後曾到港舉行演奏會。同年，他與環球唱片公司旗下品牌德意志留聲機公司（DG）簽訂唱片合約，成為首位與DG簽約的華人鋼琴家並發行首張古典音樂專輯《蕭邦精選》。

其後，在音樂路上發展一帆風順，先獲得波蘭政府頒發的「榮耀藝術」文化勳章和第一份「蕭邦護照」，之後更獲得波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金質獎章。近年更擔任2020年廣州城市代言人。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：李榮忠

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