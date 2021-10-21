【體壇歷史】港體壇百年路學者細訴光輝歲月　王香生擬編撰發展史傳承運動員拼搏精神

▲ ▲ 中大體育學者王香生（右）表示，香港的體育發展，一直與社會經濟環境密不可分。旁為資深足球評述員何鑑江。（黃建輝攝）

東京奧運熱潮帶動下，香港運動員成為社會焦點。香港體育一路走來，發展得來不易，可能很多以往響噹噹的名字，隨着時間遠去而逐漸被人遺忘。中大體育學者王香生計劃乘着這股熱潮，編撰記錄香港體育發展歷史的書，讓港人不要忘記一眾在賽場上揮灑熱血的運動員，以及曾為體壇貢獻良多的人和事。

團結香港基金、香港地方志中心早前主辦「志氣凌雲-香港體育紀行展」展覽，展示一系列珍貴圖片，回顧上世紀30年代至今香港體育的發展及成就，重現光輝歷史。

承接展覽，香港地方志中心將出版《志氣凌雲-香港運動員奮鬥百年路》單行本，並於今日舉行發布會，讓錯失展覽的人可透過書本，重溫體壇輝煌歷史。中大體育科學系教授王香生，早前便與資深足球評述員何鑑江參觀展覽。

王香生因為父親是西洋拳運動員，曾代表香港打比賽，故從小便與運動結下不解之緣。王香生讀書時期也是籃球健將，更是英國體育名校羅浮堡大學的籃球校隊一隊成員，是當時隊中僅有的華人成員，學成回港後便在中大從事體育科研工作。

同時，王香生因為副修歷史，對香港歷史發展甚具興趣，適逢香港地方志有意出版香港體育史，他得悉有機會編撰香港體育歷史，「覺得是天賜良機」，讓他結合兩方面的興趣。

香港體育發展，一直與社會經濟環境密不可分。王香生說，戰後的香港物質條件一般，依賴民間團體如體育會推動體育，故當時香港足球發展相當蓬勃；何鑑江補充指，睇波是當年基層娛樂之一。「50、60年代閒閒地一場波人數都過萬。」王香生認為，這與現時政府提倡的普及化不謀而合--由基層帶動投入運動，提拔有天賦的青少年成為運動員。

而王香生眼中的香港體育發展里程碑，是港協暨奧委會以及香港體育學院的成立。港協暨奧委會於1951年加入國際奧委會成為會員，香港於1952年首次參加芬蘭赫爾辛基奧運，揭開香港奧運序幕，「令香港得以保持奧運席位，令人以代表香港出賽為榮，澳門遲咗想參加都唔得。」

其次是80年代港府成立香港康體發展局，「象徵政府開始擔當重要位置，主力統籌」，到後來香港體育學院的成立，不論設施以及資源投放都一直進步，助運動員表現得以持續改善。

談到香港體育歷史，王香生認為霍英東家族所作出的貢獻，絕對值得載入史冊。他不諱言，霍英東是香港少數「有心有力」的有心人，不論對體壇的支持，還是爭取中國加入國際奧委會都可見一斑，「有金錢財力的同時，亦有人脈聯繫幫助，同時要有相應外交手腕周旋其中。」何鑑江亦甚表贊同，大讚霍英東無分黨派，「只要係運動都會支持，贏波攞獎仲會有私人獎勵。」

另一歷史時刻，定必數到「風之后」李麗珊在1996年阿特蘭大奧運，滑浪風帆奪得香港史上首面奧運會獎牌，以及第一面金牌。他形容，該次是史上首次有自家培養的香港運動員踏上頒獎台，值得令港人驕傲，「如果係回歸後更好。」

時至今日，香港社會亦由單一興趣變得多元化，以往被視為冷門運動發展亦趨成熟，例如劍擊便誕生奧運金牌得主張家朗。王香生及何鑑江寄語政府要搞好運動發展，做好普及化，不要令體育淪為4年一度的「熱潮」。

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記者：蘇文軒