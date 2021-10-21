【體育發展】王香生指香港體壇發展現樽頸　要突破需力拓體育科技

▲ (黃建輝攝)

疫情下香港體育界頻傳喜訊，先是港隊在東京奧運取得歷史佳績，其後中央同意香港與廣東、澳門三地承辦下屆全國運動會，特首林鄭月娥並公布多項支援體育的新措施。

中大體育科學系教授王香生認為，香港體育發展已到樽頸，必須有長遠計劃，同時本港亦須大力發展體育科技，大學可在此方面出一分力。

施政報告銳意推動運動「產業化」，王香生認為，運動科技可以是突破口，因為運動科技便是產業，「運動品牌、衣着鞋襪是一大例子」，建議當局可循此方面多作思考。

不過，他指在要求財團贊助體育的同時，運動團體亦相應要問責「交出業績」，「要向贊助方交代受惠情況，有咩品牌好處、點提升社會地位？做唔好，再搵人簽（贊助）的意願就低。」

坊間有不少意見質疑體院的運動員資助制度，王香生認為問題源於資源不足，他建議可參考外國經驗，將輔助責任分散各大學，「精英當然可享受精英設施，但亦要讓二、三綫運動員保持競爭力。」

他建議當局因時制宜，建設新設施同時可翻新現有資源，「將大學體育設施提升至競技水平，不用次次到體院」，亦方便一些身兼大學生的運動員訓練。

王香生提及發展體育科技已是大勢所趨，當中的研究應用範疇眾多，尤以澳洲、內地最為突出，「最結合運動員所需」，可作參考。他稱，現今體育競技「不只是靠練就得」，是跨學科結合醫學、科學、心理、工程學等的大數據應用，減低不確定因素例如傷患，讓運動員發揮穩定，「避免錯誤已贏」。

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記者：蘇文軒