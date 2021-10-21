【郵輪確診】海洋光譜號有船員初步陽性　船公司：取消航程提供補償

▲ 消息指，皇家加勒比郵輪一船員確診屬「復陽」個案，船上乘客須分批撤離。（周章文攝）

自7月30日恢復郵輪「公海遊」後，一直未有出現確診個案，今日（21日）卻傳出皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」有船員確診，消息指屬復陽個案，原訂參加今晚7時啟航、4日3晚行程的乘客由中午開始滯留啟德郵輪碼頭，直至晚上船長宣布取消航程，乘客才獲分批撤離郵輪。

皇家加勒比國際遊輪發聲明指，旗下的海洋光譜號原定今天出航的航程已取消。在今日對船員進行的例行檢測中，一名船員的新冠病毒檢測結果呈初步陽性，為無症狀感染者。該名船員已第一時間被有效隔離，並由醫療團隊進行密切監測。

皇家加勒比國際遊輪重申，郵輪上全部 1,250 名船員均已完成了規定的疫苗接種，並於登船前通過了核酸檢測和相關健康篩查，持陰性結果登船。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，若患者屬於復陽個案，傳染風險一般不會高，但由於變種病毒肆虐，不能完全排除存在風險，相信所有船員需重新做檢測，暫時不能開船。不過他又指，復陽亦有可能是被人重新感染，「如果是新近感染，風險就高好多」，需了解該名患者何時接種疫苗及體內是否仍有抗體才可掌握更多資料。

依據香港特區政府的防疫指引，「海洋光譜號」10月21日出發航程已經取消，所有旅客正陸續離開，並需根據特區政府有關部門後續發布的指引，進行相關檢測。對受影響乘客，將提供多重補償方案，包括全額退回已支付的船票費用和港務稅費、交通費補貼、是次預訂船票費用同等金額的未來航班抵用券等。關於未來航程的安排，皇家加勒比將會與衛生防疫中心密切溝通，以確保旅客及船員的健康與安全。

自香港開放郵輪公海遊以來，郵輪公司指一直與香港特區政府密切合作，在郵輪復航工作中始終遵守當地防疫政策與章程。根據現有健康安全措施，遊輪公司表示，已要求所有船員和12歲以上旅客在登船前14天完成新冠疫苗接種，並於登船日前進行核酸檢測，憑陰性結果登船，同時在遊輪碼頭和船上設有多重舉措，亦會對旗下遊輪船員進行高頻次的日常健康監測，保證賓客與船員的健康安全。

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記者：陳麗娜