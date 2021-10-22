【二戰歷史】浸大開發香港保衛戰Google Map　戰時遺蹟人物及行軍部署一目瞭然

▲ 浸大歷史系副教授鄺智文領導團隊，花2年開發首個香港軍事史網上互動地圖。（梁偉榮攝）

香港浸會大學歷史系學者獲157萬元資助，花2年開發「香港保衛戰Google Map」，立體呈現1941年香港戰役全局，屬首個香港軍事史網上互動地圖。用家可順時序「播放」歷時18日的英日軍路綫，以至張愛玲及「灣仔天使」等小人物故事。團隊亦將設計簡化「學校版」地圖，助激發中學生學習歷史的興趣，最快下學年起可採用。

獲157萬資助研究 借軍事地圖對比今昔地形

浸大歷史系副教授鄺智文及其團隊在2019年獲優質教育基金撥款157萬元，展開「1941年香港戰役空間史研究」，以二戰日佔時期前的「香港戰役」（又稱香港保衛戰）為主題，開發電子互動地圖；供公眾使用的電腦版及手機版網頁，已分別於8月及本月初推出，可充當古蹟資料庫，作為行山、實地考察工具。

網站提供1939年、1941年軍事地圖及Google Map，方便對比今昔香港地形；1941年12月8日至25日曆時18日的戰爭過程，分為51個時間點，顯示英、日軍雙方步兵、砲兵的位置及行軍路綫，清楚展示日軍由新界到九龍，其後在港島東上岸、再進攻至西面的過程。

▲ 地圖上的藍色圖像代表英軍，紅色圖像代表日軍，底部時間軸將18日過程分為51點。（「1941年香港戰役空間史研究計劃」網頁截圖）

蒐集80個人物故事 從18天戰役看香港國際多樣性

地圖亦顯示約80個曾參與戰役的不同國籍人物故事，除軍人外，港大標示曾充當防空救護員的上海小說家張愛玲，微小至無名「灣仔天使」，即是常見於駐港英軍回憶錄、被描述為「女朋友」的灣仔性工作者；另約1,500名曾參與戰役的本地人名單及部隊資料擬於年底上載。地圖上包括378個砲台及機槍堡等軍事建築或地標條目，約三分之一目前仍然存在。

團隊經過逾百次現場視察拍攝遺跡相片，並蒐集數十份相關原始資料，包括逾千頁英、日軍方檔案資料，以及日本老兵相冊等民間一手史料。專門研究香港及亞洲軍事史的鄺智文形容，從香港戰役可看到香港在地區及國際上的重要性、香港居民國籍多樣性，以及對其後香港重光的影響，以互動地圖可整合相關內容。

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明年推學校版地圖及歷史科教材

團隊將與教育局合作，於明年上半年推出學校版地圖及教材，分別為中學中史及歷史科教師舉行培訓，能在約30分鐘課時內利用互動地圖及可靠資料，清楚講述戰役過程，舉例指日軍登陸港島後「原打算直接入市區推向中環、一兩日就打完」、「赤柱原本唔洗死人」，公眾可透過地圖掌握到，當中涉及日軍突然調兵遣將。他亦說，其團隊未來亦會不時更新公眾版本，又計劃開發3D地圖。

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記者：馮琪雅