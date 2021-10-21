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【乙型鏈球菌】上月至今88人受感染住院　患者包括食肆廚師及兼職魚販

社會 22:45 2021/10/21

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9月至今共88人感染侵入性乙型鏈球菌。（程志遠攝）

衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，截至10月20日為止，醫院管理局通知衞生防護中心上月和今月共有88名住院病人證實感染侵入性乙型鏈球菌，並提供了68名病人的樣本以進行基因序列分析。

化驗分析顯示，68名病人樣本當中，32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283），27宗個案為其他血清型或與上述群組基因排序不相同的ST283序列型，其餘9宗個案基因序列分析結果有待確定。

根據中心現時的流行病學調查，32宗ST283個案感染源頭相同，屬於群組爆發。32名病人分別為14男18女，年齡介乎31至87歲，居於不同地區。一半病人均表示曾處理淡水魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，無人報稱曾食用淡水魚生。當中三人為食肆廚師、一人為兼職魚販。根據醫管局資料，該32名病人當中，兩名病人已離世，但死因未能確定與感染有關，另外10人已出院。

中心結集了部分個案曾到訪的街市內採集的魚樣本和環境樣本，確定與該32宗ST283個案的基因排序吻合。中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口有關，但是亦不能排除與食用未煮熟的淡水魚有關。

衞生署衞生防護中心正繼續積極跟進侵入性乙型鏈球菌群組爆發個案的流行病學調查，並再次提醒市民不應進食未經烹煮的淡水魚或水產，亦要小心處理未經烹煮的淡水魚或水產，避免接觸傷口。

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責任編輯：李榮忠

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