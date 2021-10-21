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【強制檢測】3個地方納入強檢　包括涉懷疑復陽個案的海洋光譜號

社會 22:58 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

3個地方納入強檢，包括有懷疑復陽個案的海洋光譜號。（黃傑偉攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於10月23日或之前接受新冠病毒核酸檢測，包括一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案，及2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案。

涉及懷疑復陽個案的郵輪

  • 任何在9月30日至10月21日期間曾身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士，10月23日或之前接受檢測。

幼稚園

在10月8日至10月21日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於10月23日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月25日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月19日至10月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港九龍觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校
  • 香港新界沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

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責任編輯：李榮忠

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