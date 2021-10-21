邵家輝稱過去5年沒遺憾　提供協助不論立場

▲ 邵家輝稱，立法會議員工作量比想像中繁重。（陳宛彤攝）

今屆立法會會期下周結束，不少議員都開始回顧過去5年議員生涯。其中，自由黨批發及零售界議員邵家輝就稱，過去數年有不少議題被否決，但說明社會多元，有不同聲音，大家都是對事不對人，沒有遺憾。

邵家輝提到自己的議會工作，笑言不單沒有遺憾，更對工作有成功感，好似在疫情初期曾要求派現錢、消費券，到今年終於見到有5,000元消費券，又與業界想出百分百擔保貸款、保就業等政策。

對於業界的求助，邵家輝自言一視同仁，曾經遇過其他政治陣營的求助個案，形容對方「曾經鬧到我飛起」，但抱住政治立場還立場，想住為救命而決定協助。

今屆立法會經歷了疫情及社會事件，邵家輝透露，受起底影響，曾經有人揚言會登其家門，結果他要入住酒店3晚迴避，但認為社會事件，令議會內的建制派團結一致。

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