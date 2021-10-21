【新冠肺炎】「海洋光譜號」男船員外地確診後復陽　本月曾兩度公海遊同一郵輪須檢疫

▲ 「海洋光譜號」男船員外地確診後復陽，本月曾兩度公海遊。（黃傑偉攝)

衞生防護中心正調查一宗涉及郵輪船員的外地確診懷疑復陽個案，涉及一名40歲郵輪「海洋光譜號」男船員，今年4及5月已接種兩劑科興疫苗；據船公司提供的資料，病人今年7月曾於馬來西亞對新冠病毒檢測呈陽性，8月抵港後曾進行超過10次檢測，結果均呈陰性，至前日(19日)於郵輪上採集的檢測樣本結果呈陽性，病毒量非常低。

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中心指，病人沒有病徵，檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。病人身處的郵輪「海洋光譜號」，原訂於今日出發舉辦「公海遊」，共有約1200人參加，當中約1000名乘客今日已登船。病人在船上並沒有與乘客直接接觸。病人本月曾於同一艘郵輪的兩次「公海遊」中工作。

為審慎起見，今日的「公海遊」已經取消，有關郵輪會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處郵輪的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。病人的密切接觸者需接受強制檢疫。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

旅遊事務署表示，因應一宗懷疑復陽個案。旅遊事務署、衞生署和郵輪公司隨即按照「公海遊」安排的應變機制，取消原訂今晚７時由啟德郵輪碼頭出發的相關航次。旅遊事務署一直緊密與郵輪公司協調和跟進。郵輪公司亦已安排受影響的郵輪乘客有序離開碼頭，並通知他們退款或更改行程的安排。



發言人指出，郵輪「公海遊」安排設有一套嚴謹的衞生防疫措施，以應對疫情的風險，包括所有乘客和船員均須完成接種新冠疫苗，並須分別在行程前48小時內和定期進行核酸檢測並取得陰性結果；若在郵輪航程中發現懷疑個案，行程須立即暫停，而已出發的郵輪亦須駛回香港。衞生當局會根據流行病學調查和化驗結果，並視乎個案情況，決定有關乘客和船員的檢測、醫學監察或檢疫等安排。

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責任編輯：陳正怡