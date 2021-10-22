【李雲迪涉嫌嫖妓】遭中國音樂家協會取消會員資格　官媒點評：完全是自作孽

▲ 遭中國音樂家協會取消會員資格 官媒點評：完全是自作孽

鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被行政拘留。中國音樂家協會今日（22日）發佈聲明稱，依據《中國音樂家協會章程》第二十五條規定，經中國音樂家協會秘書長辦公會研究決定，取消其中國音樂家協會會員資格。

另外，官媒點評斥，「鋼琴王子李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘，遵紀守法是做人的底線，誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！一個時期以來，某些明星大腕頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴。這些被捧上天的人生活在虛幻之中，已經找不到北了。但嚴酷的現實卻讓這些人打回原形，有的被依法追究法律責任，有的則聲名狼藉，早已混不下去。就是在這樣激濁揚清的大背景下，這位堂堂的李雲迪居然飛蛾撲火，再次以身試法，給社會添了一把猛料，這不能不令人驚詫，也讓人感到痛心。」

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北京市公安局官方帳號平安北京表示，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐