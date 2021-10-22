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【綠置居】啟鑽苑價單出爐　樓王售$385萬料享九龍市景

社會 09:35 2021/10/22

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綠置居啟鑽苑價單出爐。（資料圖片）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及815伙租置公屋餘貨等項目，房委會今天（22日）已推出宣傳網站、售樓書、價單。今期樓王是綠置居啟鑽苑第四座3601室，面積479平方呎，售價385.02萬元，平均呎價8,038元。

至於啟鑽苑最平單位，位於第四座206室，面積186平方呎，售117.93萬元，平均呎價6,340元。這期綠置居錄約7.2萬份申請，是綠置居推出以來新高。

其他推售項目包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑523伙餘貨單位，以及市值低至一五折售的815伙租置公屋，合共約3,435伙單位，早前已完成攪珠。

另外於宣傳網站中，也展示815間租置單位的照片及影片。售價最貴的單位是東頭二邨振東樓607室，面積544平方呎，售價101.8萬元，平均呎價只需1,871元。

政府消息稱，因應租置公屋餘貨分布於全港39條屋邨，房署未能安排準買家參觀現樓，但已拍下815間單位的照片及影片，於網上展示。

據了解房委會已陸續發信，通知合資格申請家庭，於下周五、10月29日起分批揀樓。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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