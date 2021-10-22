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【天氣轉涼】今早錄最低氣溫約18度　料下周二氣溫回升至最高約27度

社會 10:22 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

天文台今日（22日）表示，一股東北季候風影響廣東沿岸，截至早上6時，市匿取低氣溫跌落18度，新界地區再跌多2至3度，與昨日同時間相比，各區普遍低約7至8度，一道廣闊的雲帶覆蓋整個華南地區，預計今日天氣多雲，日間氣溫升至最高約20度。

根據天文台9天天氣預報，周日（日）氣溫介乎20至25度，大致多雲，下午部分時間有陽光。而周二（26日）及周三（27日）最高氣溫升至27度，大致天晴，預測日間氣溫回升。

9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天氣較涼，密雲，有一兩陣雨，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。展望明早仍然較涼。下週初天色好轉，日間氣溫回升。預料一股季候風補充會在下週後期影響華南。

各區氣溫。（天文台截圖）

天文台表示，受東北季候風影響，今早本港各區氣溫普遍較昨日低8至10度左右，當中天文台總部更錄得最低氣溫18.2度，是今年入秋以來最低。預料明早仍然較涼。

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記者：余思嵐

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