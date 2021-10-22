守護毛孩健康「位您寵」　漢方純天然保健配方

「毛孩」（寵物）的快樂，即是主人的快樂。主人總會給予無微不至的照顧，其中毛孩的健康是主人最關注的部分。雖然毛孩無法說話表達不適，但主人能採取行動及早預防，例如透過中式寵物保健品，調理毛孩身體，守護牠們的健康！

調補養生 不止是人的專利

人有各類保健產品照顧心肝脾肺，其實身邊的毛孩都可以有。位元堂重視中醫文化，期望大眾能受惠於中醫固本培元的大智慧，並將家庭各成員福祉放於首位。而家庭成員當然包括毛孩們，故位元堂推出全港首個由專業中獸醫研發及位元堂中醫認可的專業寵物保健品「位您寵」，致力開拓寵物保健品市場。

位元堂深信調補養生不只是人的專利，毛孩亦可「中藥補身」，在身體無恙時服用以中獸醫調配的配方，達至調理、保健及提升活力之效，而一旦有病痛，進食寵物中藥保健品又能舒緩不適。自推出「位您寵」寵物保健品以來，位元堂不斷參考客戶及用家的意見反饋，研發及改良配方，針對貓狗不同年齡的健康和需要進行調理，藉此讓毛孩更快樂長壽。

皮膚及毛髮配方 關注毛孩健康

毛孩一身順滑亮麗的毛髮，能帶給主人無限的安全感，更在毛孩健康上扮演重要角色。皮膚及毛髮是狗隻身上最大器官，更可成為防護前線，防止病毒和細菌的入侵。然而，寵物會因為居住在城市及進食精製的寵物食糧，而出現不同程度的健康問題，包括皮膚及毛髮。

由於健康毛髮的保養至關重要，「位您寵」有見及此，研發並推出針對皮毛的產品「皮膚及毛髮配方（狗隻）」，悉心呵護毛孩的皮膚問題。產品蘊含的卵磷脂能促進健康毛髮的生長，有效改善毛髮髮質，變得更具光澤，和改善皮膚問題。

▲ 「位您寵」推出針對皮毛的產品「皮膚及毛髮配方（狗隻）」，悉心呵護毛孩的皮膚問題。

維持寵物良好生活品質要由內靚到外。關鍵在於多方面包括關節，毛髮及免疫系統等。「皮膚及毛髮配方（狗隻）」中的奧米加3含豐富的EPA、DHA）能保持毛髮健康，同時，維生素（B7、B12）有效針對腦部發展，為狗隻提供重要營養素。而珍貴的蟲草菌粉Cs-4集中補腎益肺、止咳平喘，能促進肺部及氣管健康同時能減少毛孩淚痕，回復水汪汪大眼。配方能改善毛孩不同的體質狀況，成為專屬牠們的中藥保健品。

港產零添加天然中藥配方

皮膚及毛髮配方適合任何年齡及品種的狗隻#，全由中獸醫團隊調製及研發，並獲中醫團隊認可。配方更萃取100% 純天然成分，絕無添加任何防腐劑、人造色素、人造香料，並通過重金屬、農藥殘留及微生物測試。配方依循位元堂中醫藥專長，一絲不苟為毛孩帶來零雜質及高質素的保健產品。

▲ 「位您寵」另一的產品破壁靈芝孢子配方，有助毛孩增強免疫力和活力。

除了推出針對皮毛的產品，毛孩們也可以進補養生！位元堂「位您寵」港產100%純天然中藥製造的破壁靈芝孢子配方，有助毛孩增強免疫力和活力，配方通過重金屬、農藥殘留及微生物測試；仲喺無添加防腐劑、人造色素、人造香料，務求家中毛孩食得天然又放心，每天守護牠們健康；令牠們更健康、更快樂、更長壽。

10月限定每周推廣優惠

「位您寵」網店10月每個星期均會推出多重優惠，精選多款寵物保健品、小食及護理好物提供85折優惠，而且每周都有不同驚喜。於「位您寵」網店買滿HK$299，即享免費送貨（只限香港地區）！

「位您寵」網店10月限定優惠：https://bit.ly/3B0F8yY

#注意事項：

• 僅供動物食用

• 對菇菌類過敏、懷孕、哺乳期動物不可食用

• 不建議與免疫抑制類藥物一同食用

• 患有晚期肝功能衰竭的動物，食用前請諮詢註冊獸醫

• 如出現敏感或不適，請立即停止食用並諮詢註冊獸醫

• 如產品包裝破損，請勿食用

• 此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用

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