【家庭關係】3歲女兒不想與爺爺嫲嫲見面　丈夫斥港媽沒教女兒愛家人

▲ 一名港媽分享3歲女兒不想與爺爺嫲嫲見面，被丈夫斥責不懂教女。

家人之間維繫感情，要付出時間和努力，不能空口說白話。最近有港媽在網上發文，指3歲女兒不願意親近丈夫和老爺奶奶，全因他們平日沒有付出時間關心和陪伴女兒，但卻被丈夫反斥她沒有教女兒去愛家人，令港媽感到無奈。

女兒不想跟爺爺嫲嫲吃飯

該名港媽在網上討論區「親子王國」，以「愛，是否可以說教？」為題發文，分享最近打算帶3歲女兒跟爺爺嫲嫲吃飯，但女兒直言不想去。其後，丈夫因此事斥責港媽沒教女兒去愛他和爺爺嫲嫲。

港媽表示自女兒出生後，老爺奶奶從來沒有關心過孫女，而丈夫亦「咩都無為個囡做過，連關心，讀故仔都無」，導致女兒與他們的關係疏離。

佢哋做得唔好，無建立感情，無付出，無愛個小朋友，點解要個小朋友去愛佢哋？

最新影片：

丈夫反斥港媽沒教好女兒

另外，港媽指丈夫更指責她用手段教導女兒不愛爸爸、爺爺和嫲嫲，令她感到委屈及難受，「點解可以咁扭曲事實？我覺得佢哋好有問題」。而港媽表示，嘗試過主動邀請奶奶與女兒進行視像通話，惟對方無回覆，「一係就話好忙，下次」。

同老公、奶奶講過感情要付出同經營，但佢哋睇咗信息之後，唔覆唔理。當無事發生。

帖文一出引來網民回應，有人認為港媽應教導女兒尊重長輩，「基本的關心問候要有」，只要做好本份就已足夠。

最新影片：

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳