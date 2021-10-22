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【MIRROR成員】姜濤被冒認身份邀粉絲視像對話　姜B呼籲姜糖小心：不要這麼無聊

娛樂 11:22 2021/10/22

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被冒認身份邀粉絲進行視像對話，姜濤呼籲姜糖小心：「不要這麼無聊！」

人氣男團MIRROR人氣爆燈，成員姜濤更是隊中數一數二的大紅人。但昨晚（10月21日）姜濤在個人社交網站發文，表示有人冒認他的身份與「姜糖」對話，還要求對方打開視像通話，一向疼錫粉絲的姜濤馬上留言，除了提醒「姜糖」們要小心，還斥責對方：「不要這麼無聊。」

人紅自然是非多，亦會吸引許多「不法之徒」借其名而「謀利」，人氣男團MIRROR成為香港第一男團後，曾經試過有人假冒成員簽名出售，亦有人冒充記者身份出席MIRROR活動，又有人試過假冒ViuTV職員身份出售演唱會門票。

【MIRROR成員】12子人氣爆燈簽名成商機　網民開價100出售教主「非親筆」簽名

（instagram圖片）

【MIRROR成員】向大埔車禍死者家屬致哀　姜濤：願傷者順利度過難關

假冒姜濤帳號

近日出現了一位假冒成姜濤的帳號，騙徒更以假身份與「姜糖」聊天，昨晚姜濤貼出這位「假姜濤」與粉絲的對話截圖，「假姜濤」先向粉絲送出視像聊天的邀請，對方未有接起，反問他是誰。

「假姜濤」仔細回應：「我是真的Keung To…我只是在繁忙的日程中抽出時間與我的幾個忠實粉絲接觸，你很幸運能成為其中一員，我知道這很奇怪，但我只是想知道我的粉絲們對我的看法不同。我的官方賬號被我的管理層監控，所以我不能給粉絲寫信，但這個賬號對我來說是私人的。」

同場加映：楊潮凱專訪

真姜濤貼出這則截圖後，又於限時動態留言：「請大家小心，也請個別人士不要這麼無聊。」

而一眾姜糖對於姜濤的舉動大呼窩心，指他是個疼愛粉絲的暖男：「平時唔多出聲的姜濤，適當的時候就會發聲，抵讚！」、「姜Man寵粉冠軍，好窩心！」

【MIRROR成員】女友患病做手術男友盼姜濤打氣　姜MAN迅速慰問送暖

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撰文 : TOPick柴犬出動

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