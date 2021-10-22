【天后MV】麥當娜《La Isla Bonita》MV破5億人次觀看　63歲樂壇天后歷年最受歡迎歌曲

▲ 麥當娜於1987年推出的一首歌曲《La Isla Bointa》，剛剛衝破5億人次觀看，成為天后MV之最。

現年63歲的Queen of Pop麥當娜（Madonna）寶刀未老，早前在美國Paramount+頻道播放《Madame X》演唱會後，明天在亞洲區將會改在MTV頻道播放，而麥當娜的好消息更一浪一浪，她於1987年推出的一首歌曲《La Isla Bointa》，剛剛衝破5億人次觀看，成為麥當娜MV之最。

這個10月應該令麥當娜喜上眉梢，因為《Madame X》演唱會在美國Paramount+頻道播放關係，其演唱會的現場live專輯亦緊隨以數碼形式發行，隨即登上iTunes全球專輯榜、歐洲專輯榜和iTunes Pop album流行專輯榜的冠軍，證明她雖已過花甲之年，但人氣仍然冠絕全球。

而近年麥當娜在官方網頁亦宣布，她會將往日的MV陸續高清化起來，皆因麥當娜每首MV製作費驚人，值得觀眾一看再看。

例如1989年的《Express Yourself》製作費高達500萬美元、是歷史上製作費最昂貴的MV第二名（第一名是Michael Jackson的《Scream》），至於第3和4最昂貴的MV都是麥當娜的《Die Another Day》和《Bedtime Story》。

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但昂貴的MV未必成為最多人收看和一看再看，剛剛麥當娜的一首在1987年發行《La Isla Bointa》的MV（原曲本來是寫給Michael Jackson的，但因為King of Pop沒有採用，而最終落在Queen of Pop手上），製作費有限，屬低成本製作，但就衝破了5億人次觀看，成為娜姐最多人收看的MV，今個10月麥當娜真是飲得杯落。

記者：何偉雄