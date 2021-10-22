【李雲迪涉嫖妓】多次傳跟鋼琴王子有戀情　王力宏被網民笑指「沉冤得雪」

「鋼琴王子」李雲迪昨晚疑因嫖娼被北京公安依法行政拘留中，消息震驚華人地區，「李雲迪」更成為熱搜，過去多年李雲迪感情生活成謎，亦曾傳出多次跟女子交往的新聞，不過當中跟王力宏的Hehe情卻最為人知，甚至8年前王力宏更在發文極力澄清這段「戀情」。

李雲迪琴技早在國際成名，其感情生活也頗受粉絲關注。至今未婚的李雲迪，多年來甚至被人猜測其性取向，而傳得最多的是跟歌手王力宏關係曖昧，二人曾在工作上合作，惺惺相惜，因此卻傳出緋聞。

▲ 李雲迪早前演出《披荊斬棘的哥哥》。

【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕 疑涉北京嫖娼遭刑事拘留

李雲迪單身多年

王力宏在2013年宣布跟李靚蕾結婚時，李雲迪亦於同期向外表示有一位在哥倫比亞大學讀書的女友田霏，似是同步澄清二人的關係。

而王力宏亦曾在微博發文寫道：「我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所謂宏迪到底是甚麼情況？！或許只是開玩笑，只是娛樂新聞，但我還是希望大家能分辨甚麼是真的，甚麼是胡扯！」

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雖然王力宏婚後有子女，李雲迪後來跟田霏分手保持單身，而他跟王力宏的「基情」仍然常被廣傳，終令王力宏去年要發律師信斥要停止炒作。

至昨晚李雲迪傳出被拘捕後，有網民再度翻出王力宏這段澄清文章，留言「終於還王力宏清白。」

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轉發公安《花田錯》

另外，網民發現在李雲迪傳出被捕消息後，有網民發現王力宏工作室微博轉發了北京公安一條短片，並留言：「花式反詐，警察叔叔不僅有火眼金睛，唱歌還好聽。」

片中「平安北京朝陽」改編了王力宏《花田錯》歌詞，宣揚提防欺詐的訊息，當中唱道：「直接全部逮捕，你能怎樣，你們犯了錯，就應該裁決什麼都別說，正義面前別想跑。」

有網民因而指王力宏或正在「食花生」，也可能因為「 沉冤得雪」而心情興奮。

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