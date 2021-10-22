【李雲迪涉嫖妓】李雲迪屬首批優才計劃來港專才　內地再揭警方發現實名轉帳

▲ 有「鋼琴王子」之稱的國際鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被行政拘留。（李雲迪微博）

有「鋼琴王子」之稱的國際鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被行政拘留。根據內地媒體報導，內地有律師（22日）表示，李雲迪或被演藝公司追究違約責任，將無法再上綜藝節目，面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金。亦有指李雲迪可能終身都不能從事演藝行業，或經歷幾年的禁演期限。

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中國演出行業協會就指，遵紀守 法是作為普通公民的基本素質， 李雲迪 作為公眾人物，其行為表現出其法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。

對於李雲迪涉嫌嫖娼事件令國際震動，不少網民直言「不相信」，亦有網民指出「事件或者另有內情」，認為李雲迪作為國際知名人物，不認為會有此行為，關於李雲迪被捕過程，再有內地傳媒指出，爆料者透露在北京三里屯附近有一個小區暗藏賣淫據點，賣淫的女子被警方找上門時，對自己的行為供認不諱，警方透過女子的手機聯絡人追蹤嫖客，其中就包括李雲迪，並從中掌握其行程，了解到當天李雲迪已經和該女約好，等到乘坐的航班抵達北京後立刻拘捕，又指李雲迪和女子之間的交易方式是透過支付寶實名轉帳，一次人民幣1萬元，不過有關其被捕經過及交易情況，未有官方認證。

▲ 李雲迪2007年透過優才計劃來港成為「港人」。（經濟日報資料圖片)

李雲迪是國際知名鋼琴家，他亦是香港居民，在2007年更通過優秀人才計劃來港，成為一時佳話。李雲迪當時曾向媒體表示，選擇香港是因為國際城市，衣食住行種類繁多，媲美歐美城市，形容是理想居住地方，加上香港給予了發展藝術文化的空間，為香港古典音樂文化方面出一分力。他又補充，指跟香港有著莫名的緣分，香港市民的熱情與支持，令他感受到為他們的一分子。不過近年李雲迪主要在內地發展，較少在香港出席活動。

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記者：余思嵐