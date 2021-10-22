【新冠肺炎】今增2宗輸入 均打齊疫苗及染變種病毒
社會 14:02 2021/10/22
本港疫情放緩，今日（22日）新增2宗輸入個案，新增個案均涉及L452R變異病毒株的感染，初步確診少於10宗。個案詳情如下︰
- 第12318宗︰31歲女，10月19日發病，10月13日從馬爾代夫經多哈乘搭航 班QR818抵港，8月29日及9月28日在馬爾代夫接種兩劑AstraZeneca，她於公立醫院陪伴其5歲女兒期間確診
- 第12319宗︰43歲女外傭，無病徵，10月18日從菲律賓經航班5J272抵港，5月28日及6月25日在菲律賓接種兩劑科興，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）確診。
衞生防護中心昨日調查一宗涉及郵輪船員的外地確診懷疑復陽個案，涉及一名40歲郵輪「海洋光譜號」男船員，今年4及5月已接種兩劑科興疫苗；據船公司提供的資料，病人今年7月曾於馬來西亞對新冠病毒檢測呈陽性，8月抵港後曾進行超過10次檢測，結果均呈陰性，至前日(19日)於郵輪上採集的檢測樣本結果呈陽性，病毒量非常低，詳情即看：【下一頁】
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記者：黃穎津