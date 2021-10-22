【換命真相】與朱敏瀚剝衫鬥騷肌　41歲譚俊彥健身上癮令狄龍憂心

▲ 譚俊彥跟朱敏瀚有一幕除衫戲。

由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康和朱敏瀚等主演的TVB台慶劇《換命真相》正在熱播，譚俊彥所演的時光穿越重生，而昨日（10月21日）播出的《換命真相》第4集講朱敏瀚所演的朴寶劍為查出時光身份，故意關掉家裡水掣，之後被迫一齊去體育館沖涼，兩男於更衣室大玩騷肌。

41歲的譚俊彥身型更不遜於29歲的朱敏瀚，不過譚俊彥拍攝時為增肌，要戒口兼勤做運動，操肌操上癮的他令家人擔憂。

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▲ 譚俊彥跟朱敏瀚於《換命真相》裡騷肌。（影片截圖）

譚俊彥朱敏瀚騷肌

昨晚《換命真相》的劇情講述寶劍（朱敏瀚飾）從蛛絲螞跡中確定時光（譚俊彥飾）隱藏著秘密，更懷疑對方是外星人，當見到某小朋友稱呼時光為「蜜蜂俠」時，他即向小朋友打探。

為了迫時光現真身，當見到對方準備跑步之際，寶劍即送上樽裝水，心裡想著：「外星人碰到人類口水就會有反應。到時你還不現型?」可惜時光拒絕寶劍的好意，只因他喜歡飲礦泉水。

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寶劍依然未肯放棄，知道時光打算去沖涼，即故意關掉水掣，之後時光被迫去體育館沖涼，寶劍更一起同行，二人在更衣室內除衫「玉帛相見」，寶劍不避嫌地在時光面前剝光豬，反之時光以毛巾包著下身才入浴室，其後寶劍更拿起電話棍偷影時光。

只見譚俊彥跟朱敏瀚展示爆肌身型，當中朱古力腹肌十分吸晴。

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導致賀爾蒙失調

之後劇情交代寶劍為追捕小偷，赤裸於街上狂奔，惹來途人目光，當中導演以「打格」形式來營造朱敏瀚裸跑的鏡頭。

另外，預告中見寶劍想親吻時光，這幕hehe味甚濃。

不過早前譚俊彥接受電台節目訪問，他坦言為拍攝這幕除衫戲，事前努力keep fit操肌，由於當時劇接劇，譚俊彥捱壞身子，壓力大更導致賀爾蒙失調，面上更長滿粒粒，足足花了一個月時間才康復。

▲ 譚俊彥操肌上癮，令家人擔心。

可是為拍劇瘋狂操肌，不禁令家人擔心，當時父親狄龍也感心痛，吩咐新抱叫他吃多點東西。

譚俊彥曾於節目中說：「當時為拍攝《換命真相》封面照而要除衫，為了達到有肌肉效果，不能吃太多東西，但都是為了拍戲啦！不過人家放工睡覺，我就上去跑步機，我有少少操練上癮，或者是事業心吧，因為不知幾時再有主角做。」

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朱敏瀚操肌上位

至於朱敏瀚早年憑操肌成功甩掉「御用細佬」形象，去年他於《反黑路人甲》演金牌打手陸秋一角，令人留下深刻印象外，更獲得「飛躍進步男藝員」獎。

而朱敏瀚早前亦在社交平台分享劇集預告片段，近年不時於劇集裡騷肌的他寫道：「呢兩年拍戲，除衫多過著衫，有時我會懷疑，我係唔係拍緊電視劇。」

現年29歲的朱敏翰，09年進入藝員訓練班，畢業後接拍學生劇集《點解阿Sir係阿Sir》，飾演其中一位「K4」成員甚有發揮。

▲ 為改變外表，Brian積極健身。（取自IG）

可惜後來他被分派任《都市閒情》主持近兩年，Brian一直希望調回戲劇組。

之後他如願拍劇，可是最初因外型所限，常被派演小弟弟角色，他更自稱為「萬年細佬」，幸而2018年尾在拍《機場特謷》時練成肌肉，令星途改變。

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地獄式節食戒口

Brian以運動和飲食而方面去操肌，當時Brian結識到演員兼教練關曜儁，在對方的指導下成功操出完美爆肌身型。

至拍攝《反黑路人甲》，Brian更加強鍛練，希望令肌肉更立體。他曾公開特訓過程，包括一星期要做5日重量訓練，另一星期7日都要做cardio運動，每次45分鐘。

至於飲食方面，Brian需節食戒口，每日只吃雞肉、番薯及菜，令身型更有線條，突出劇中殺手強悍特質，訓練過程持續3個月。

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