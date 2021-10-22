  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藏錢高招】人妻發現插座無電感古怪　踢爆木工丈夫自製暗格藏私己錢

親子 13:27 2021/10/22

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

台灣一名人妻踢爆丈夫藏私己錢的高招。

夫妻住在同一屋簷下，要藏私己錢也是一門學問。台灣一名人妻近日公開丈夫藏私己錢的「絕招」，分享對方竟然設計出一個假插座，其實內裡是個藏有私己錢的小櫃桶。而丈夫被妻子踢爆後，再自爆家中仍有其他暗格，令一眾網民爆笑。

本是平平無奇的插座，拉開竟然是藏有私己錢的小櫃桶。（爆廢公社公開版FB圖片）

拉開插座驚見暗格藏私己錢

該名台灣人妻在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，指偶然發現家中一個插座沒通電，細看之下驚見背後竟然是一個小櫃桶，裡面放有一疊鈔票，令她驚訝稱「老公藏私房錢的技術已經成精了」。

最新影片：跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

人妻雖然佩服丈夫，但笑言掩眼法「還是躲不過老娘的法眼」，又提醒其他網民要注意家中沒電的插座。帖文一出引起大批網民熱議，紛紛稱讚丈夫非常有創意。不過亦有網民覺得這是失敗的設計，因為平常拔插頭會很容易將小櫃桶拉出。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

丈夫自爆小櫃桶旁邊有個更大的暗格。（爆廢公社公開版FB圖片）

丈夫自爆仍有其他暗格

怎料帖文竟引來丈夫親自留言回覆，更向妻子「下戰書」，自爆家中仍有其他暗格，

真的以為發現個插座就無敵了？你當我們木工是小朋友做勞作嗎？想得到我的寶藏就去找吧～

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【最強AA制】孤寒丈夫雞蛋寫價錢逐隻計　妻怒斥離譜︰對我長期小氣
13:18 2021/10/19
【最強AA制】孤寒丈夫雞蛋寫價錢逐隻計　妻怒斥離譜︰對我長期小氣
【離譜丈夫】分居丈夫闖產房搶走新生兒子　勒索妻還8萬禮金：給錢才還孩子
11:05 2021/10/15
【離譜丈夫】分居丈夫闖產房搶走新生兒子　勒索妻還8萬禮金：給錢才還孩子
【夫妻矛盾】老婆生完第一胎休息半年不工作　新手爸「一腳踢」湊仔大呻：要養多坨沒用的肥肉
11:49 2021/10/09
【夫妻矛盾】老婆生完第一胎休息半年不工作　新手爸「一腳踢」湊仔大呻：要養多坨沒用的肥肉

你可能感興趣

【最強AA制】孤寒丈夫雞蛋寫價錢逐隻計　妻怒斥離譜︰對我長期小氣
13:18 2021/10/19
【最強AA制】孤寒丈夫雞蛋寫價錢逐隻計　妻怒斥離譜︰對我長期小氣
【離譜丈夫】分居丈夫闖產房搶走新生兒子　勒索妻還8萬禮金：給錢才還孩子
11:05 2021/10/15
【離譜丈夫】分居丈夫闖產房搶走新生兒子　勒索妻還8萬禮金：給錢才還孩子
【夫妻矛盾】老婆生完第一胎休息半年不工作　新手爸「一腳踢」湊仔大呻：要養多坨沒用的肥肉
11:49 2021/10/09
【夫妻矛盾】老婆生完第一胎休息半年不工作　新手爸「一腳踢」湊仔大呻：要養多坨沒用的肥肉
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 Facebook群組 台灣

最高瀏覽

【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
21:33 2021/10/21
【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
17:31 2021/10/21
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
【昏迷女童】港爸為6歲植物人女兒四出尋醫　獲仁醫跟進病情：感受到醫者父母心
17:54 2021/10/21
【昏迷女童】港爸為6歲植物人女兒四出尋醫　獲仁醫跟進病情：感受到醫者父母心