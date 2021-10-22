【藏錢高招】人妻發現插座無電感古怪　踢爆木工丈夫自製暗格藏私己錢

▲ 台灣一名人妻踢爆丈夫藏私己錢的高招。

夫妻住在同一屋簷下，要藏私己錢也是一門學問。台灣一名人妻近日公開丈夫藏私己錢的「絕招」，分享對方竟然設計出一個假插座，其實內裡是個藏有私己錢的小櫃桶。而丈夫被妻子踢爆後，再自爆家中仍有其他暗格，令一眾網民爆笑。

▲ 本是平平無奇的插座，拉開竟然是藏有私己錢的小櫃桶。（爆廢公社公開版FB圖片）

拉開插座驚見暗格藏私己錢

該名台灣人妻在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，指偶然發現家中一個插座沒通電，細看之下驚見背後竟然是一個小櫃桶，裡面放有一疊鈔票，令她驚訝稱「老公藏私房錢的技術已經成精了」。

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人妻雖然佩服丈夫，但笑言掩眼法「還是躲不過老娘的法眼」，又提醒其他網民要注意家中沒電的插座。帖文一出引起大批網民熱議，紛紛稱讚丈夫非常有創意。不過亦有網民覺得這是失敗的設計，因為平常拔插頭會很容易將小櫃桶拉出。

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▲ 丈夫自爆小櫃桶旁邊有個更大的暗格。（爆廢公社公開版FB圖片）

丈夫自爆仍有其他暗格

怎料帖文竟引來丈夫親自留言回覆，更向妻子「下戰書」，自爆家中仍有其他暗格，

真的以為發現個插座就無敵了？你當我們木工是小朋友做勞作嗎？想得到我的寶藏就去找吧～

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責任編輯：王明芳