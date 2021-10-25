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【超市大搜查】飲鈣思寶補鈣降膽固醇？註冊營養師教揀補充鈣質之選

食用安全 10:37 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

註冊營養師教按需求揀不同營養鈣思寶。

市面上這麼多款鈣思寶該怎樣選擇？飲鈣思寶可以降膽固醇？澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）比較了市面8款不同的鈣思寶，並為不同需要的人士，推薦合適的鈣思寶。

潘卓琳表示，所有鈣思寶都屬於低糖飲品，而且一包250毫升的鈣思寶所提供的鈣質都有約425毫克，是補充鈣質不錯的選擇。成年人每日需要約1000毫克鈣來保持骨骼牙齒健康。

    點擊圖片放大
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最健康選擇：無糖鈣思寶

  • 適合：減脂人士，一般大眾，想降低游離糖攝取的人
  • 不適合：對大豆敏感的人士

另外原味豆奶及燕麥味豆奶也是挺不錯的選擇，只是因為有添加糖，所以熱量會比較高，所以最好選擇無糖。

降低血液膽固醇水平之選：植物固醇版本

  • 適合：三高人士，血液膽固醇過高人士
  • 不適合：對大豆敏感的人士

大豆/堅果敏感之選：杏仁奶/燕麥奶版本

  • 適合：杏仁奶適合大豆敏感人士；燕麥奶適合堅果敏感/大豆敏感人士
  • 不適合：杏仁奶不適合對堅果敏感人士；燕麥奶不適合麩質（gluten）敏感/不耐人士/患乳糜瀉人士（Coeliac Disease）

便秘人士/便便不暢通之選：膳食纖維豆奶

  • 適合：
    • 平常吃多肉少菜的人，但不代表可以只飲鈣思寶補充膳食纖維，要多吃蔬菜！
    • 便秘人士，記得喝夠水，吃夠油脂，多運動，吃夠蔬菜水果也很重要
  • 不適合：對大豆敏感的人士

文章獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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