【2021萬聖節】IKEA 美食站推限定搞怪小食　暗黑版竹炭新地筒+熱狗

▲ IKEA餐廳亦推出10月限定的新餐單，配合萬聖節氣氛之餘又可以讓大家打卡。

萬聖節即將來襲，IKEA美食站特意推出一系列萬聖節限定搞怪美食，當中包括暗黑版新地筒和熱夠。與此同時，IKEA餐廳亦推出10月限定的新餐單，有素食之餘亦有以南瓜製成的佳餚，配合萬聖節氣氛之餘又可以讓大家打卡。

全新南瓜特濃牛奶新地筒於今個萬聖節應節登陸 IKEA 香港美食站，香甜的南瓜碰上 4.3 特濃牛奶，口感順滑，南瓜與牛奶的香氣互相融合，滋味倍增。臨近節日更有 IG-able 的暗黑特別版竹炭南瓜特濃牛奶新地筒，灰黑色的賣相彌漫著萬聖節的鬼魅氣氛，讓你在社交媒體中突圍而出！

徇眾要求，上年大熱的珍寶芝士雞肉醬竹炭熱狗亦強勢回歸港澳美食站!在熱騰騰的熱狗腸上淋上邪惡的芝士雞肉醬，再配上灰黑色竹炭麵包，賣相應節同時滿足口腹之慾，只需 $4 更可享無限添飲汽水。

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本月 IKEA 餐廳的主菜同樣充滿驚喜。港澳同步推出迷迭香蒜蓉烤豬鞍配焦糖香桃及南瓜蓉，經蒜蓉調味烤焗的豬鞍肉質嫩滑，再配上香甜的焦糖香桃及南瓜蓉中和油膩感，令味道更豐富。其餘兩款大熱主菜則完全為海鮮愛好者而設，首先有健康滋味的帆立貝雜菜沙律，帆立貝彈牙爽口，伴上色彩繽紛的沙律菜，清爽開胃，作為頭盤最適合不過。

另一海鮮主菜則有大受港人歡迎的松葉蟹肉扁意粉配羽衣甘藍脆片及咸蛋忌廉汁，松葉蟹肉質嫩口，鮮甜肉汁配上特調咸蛋忌廉汁，味道濃郁，再伴以被譽為超級食物之一的羽衣甘藍脆片，香脆可口之餘，營養價值亦十分豐富!

記者：曾嘉善