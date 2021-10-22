【婆媳糾紛】3孩港媽確診卵巢癌切除子宮　奶奶無情質問：我仔命中注定有兩兒

▲ 人妻患卵巢癌，要切除子宮，但奶奶只是無情質問，令人妻感到心淡。

婆媳糾紛似乎都生生不息，最近有一名人妻在網上發文指，她早前確診了初期卵巢癌，丈夫得悉後立即要求醫生切除子宮保平安，但當奶奶得悉事件後，竟然無情追問事主是否沒有子宮，不能再生小孩，令她感到無奈。

該名人妻在facebook「同住奶奶好惡頂自由討論區」群組中發文指，自己與丈夫結婚後生下了一個兒子，及一對孖女。她聲稱，奶奶向來不太喜歡她，她更提及與丈夫談戀愛時曾經遇上車禍，而奶奶竟說道「最好撞死佢（人妻）」。事主指，奶奶認為兒子被她搶走，因為自己的丈夫很富有，若不是她的出現，「啲錢就係屬於佢」。

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直到近日，人妻發現自己患上了初期卵巢癌，丈夫十分關心妻子的身體，更要求醫生盡快安排子宮切除手術，「盡快切晒我老婆抽牛雜保平安，冇咗老婆，生幾個都冇用。」不過，奶奶得知後，竟然說出既無情又使人心淡的說話，「你無左子宮?咁即係無得再生呀?我個仔條命係有2個仔架喎！」人妻聽到後感到十分心淡，也沒有立即把此事告訴丈夫．

我唔想佢哋因為我愈來愈仇，我唔care佢哋仇其他嘢，但我唔想做其中一個原因。

帖文一出，一眾網民紛紛安慰人妻，大讚人妻的丈夫，指事主有一個疼錫她的老公，「妳做得好好，呢個心腸唔好嘅奶奶，唔值得妳花精神同口水同佢講任何嘢！最緊要有個當妳係寶嘅老公！」、「樓主有個好老公，老公態度至緊要」、「妳做得好好！妳老公都係，咁先係一個男人！」又祝事主早日康復，也有網民批評奶奶太過冷血無情。

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責任編輯︰王明芳