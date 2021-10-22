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【星空下的仁醫】童星陳卓妍與鍾嘉欣對手戲感人　喬喬戲內戲外皆是音樂高手

娛樂 17:23 2021/10/22

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鍾嘉欣在TVB台慶劇《星空下的仁醫》演心胸肺外科副顧問醫生章以芯（Eman），她的第一個病人女童喬喬（陳卓妍飾）本是熱愛長吹長笛的女生，卻因爆肺入院後被診斷患上原發性心臟惡性血管肉瘤。

在昨晚（10月22日）播出的《星空下的仁醫》就講到Eman向喬喬送上鼓勵，看得令人感到窩心。

嘉欣與「喬喬」真挈對話

喬喬即將要接受手術，與父母談笑外，其實都難掩緊張心情。Eman向喬喬解釋手術有點複雜，但也有事情是無法預料，譬如會流大量血、腫瘤躲起來。喬喬聽完就直接問：「咁我會唔會死？」

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Eman：「我地最唔想見到你醒唔返，不過我想你知道手術室唔單止有我一個，仲有好多醫生護士幫緊你，我地會盡最大努力，你都要一齊加油啊！」

Eman最後向喬喬講到手術後的痛楚，再向喬喬話「我地一定會幫你」，二人就握起拳頭做出約定動作。喬喬再表示有章醫生的陪伴就不感害怕，也約定手術後教爸爸吹長笛。

「喬喬」陳卓妍在劇醫中與鍾嘉欣於數集劇情也有交流，雖然對白不算太多，但也成功帶出醫生與病人間真挈情感。

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童星陳卓妍熱愛音樂

飾演醉心吹奏長笛喬喬的陳卓妍（Rachel），在現實中同樣熱愛音樂，更是少女樂隊Busy Bee Girls主音，可謂前途無可限量！

嘉欣日前於Instagram上載Rachel在拍劇空檔期間為她以拇指琴伴奏，她就唱出劇集主題曲《好好珍惜自己》，二人有默契又同樣展現開心笑容。

Angel除了玩拇指琴，也看到她彈電結他的舊相，當時是她以少女樂隊Busy Bee Girls小蜂樂隊 （BBG）主音身份於組合的音樂會中演出，更請得阮兆祥擔任嘉賓，樂隊也亮相過不少舞台作慈善演出。

Angel更是樂隊中的結他手，又有玩鋼琴、電子結他，也喜愛打機、唱歌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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