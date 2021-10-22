【大玩特玩萬聖節】《暑假玩到盡》原班人馬回歸　陳庭欣林盛斌扮愛登士家庭

▲ 《大玩特玩萬聖節》

《開心大綜藝之暑假玩到盡》玩完水上活動再殺入校園大玩特玩後，趁萬聖節重出江湖，製作綜藝節目《大玩特玩萬聖節》。

首集除主持林盛斌（Bob）、區永權、陳庭欣，還有「玩到盡」鐵膽嘉賓翟威廉、楊潮凱、周志康、黃美棋、林秀怡、羅毓儀、朱智賢、杜穎珊；以及新血嘉賓李芷晴及陳嘉慧。

向來盡心盡力散布歡樂種子的「玩到盡」戰隊，今回未開戰已興奮，皆因眾人的萬聖節造型相當吸睛，其中之前在《明星運動會》射箭項目中有亮麗表現的李芷晴，其小丑女造型將其美好身段表露無遺，一雙修長美腿加小蠻腰相當殺食。

至於以可愛見稱、近日在台慶劇《換命真相》中飾演蔣家旻學生版而備受關注的羅毓儀，則放棄可愛路線轉玩「自毁形象」，其反白眼Look更是恐怖不足搞笑有餘。

是次主持們亦唔失禮，陳庭欣及林盛斌拍住上以「愛登士家庭」造型亮相，由於神態似到足，可謂技術性鍊贏一眾嘉賓。

節目雖然只有半小時，但製作組依然出盡板斧「整蠱」一眾嘉賓，單是分組遊戲，已足以令眾人花盡心思打造的萬聖節Look慘遭摧毁。

製作組表示，是次遊戲主題以「開派對」為主，並謂希望大家看完節目後，以後開派對想遊戲時多一份靈感。想知今次一眾名副其實的「嘩鬼」如何迎接製作組炮製的一系列「派對遊戲」挑戰？

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