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【退籍潮】傳鞏俐隨謝霆鋒步伐加入「退籍潮」　棄13年新加坡籍重新申請中國國籍

娛樂 13:19 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

傳鞏俐隨謝霆鋒步伐加入「退籍潮」，棄13年新加坡籍重新申請中國國籍。

內地近期捲起整頓娛樂圈的風氣，近月開始傳出會發出「限籍令」，擁有中國以外國籍的藝人將會受到限制，網民列出一眾擁有外國國籍的藝人，其中謝霆鋒首先公開表示，正在申請退出加拿大籍。當年因為結婚而入籍新加坡的「國際影星」鞏俐近日亦盛傳將會退籍，並重新申請中國國籍。

現年55歲的中國女演員鞏俐於1980年代出道，與導演張藝謀合作，二人一拍即合，互相扶持走出國際，成為第一代「謀女郎」的她憑著電影《紅高粱》、《菊豆》、《秋菊打官司》、《霸王別姬》等走過各大國際影壇盛事，成為國際著名的中國女演員。

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前夫新加坡煙草大王黃和祥。（經濟日報圖片）

鞏俐後來與新加坡煙草大王黃和祥一見鍾情，二人在1996年結婚，婚後鞏俐在2008年決定入籍新加坡，雖然後來在2010年離婚，但她未有因而退籍。當年已經有不少網民就著鞏俐的國籍對她作出抨擊。

【退籍潮】傳鞏俐隨謝霆鋒步伐加入「退籍潮」　棄13年新加坡籍重新申請中國國籍

（經濟日報圖片）

鞏俐當時曾回應指：「改變國籍是個人的選擇，沒必要和大家解釋，我覺得沒什麼，大家都是『炎黃子孫』。」而她在多個公開場合都以「中國演員」來作自我介紹，似乎想平息網民的指責。

同場加映：楊潮凱專訪

現任丈夫Jean-Michel Jarre。（東星圖片）

後來鞏俐與法國著名電子音樂人Jean-Michel Jarre相戀，並於2017年結婚，自此二人定居法國，但鞏俐仍然屬於新加坡籍。

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新戲《蘭心大劇院》拍檔趙又廷亦在「限籍令」名單之上。（網上圖片）

直到近期傳出「限籍令」之說，圈中不少藝人都紛紛表忠。原定於兩年前上映，由鞏俐與趙又廷主演的電影《蘭心大劇院》終於重新排期於近日上映，同戲擁有加拿大籍的趙又廷亦在「限籍令」名單之上，剛巧電影上映不久就傳出鞏俐退籍新加坡的消息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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