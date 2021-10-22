【超市大搜查】逾六成杯麵兒童日食1碗鈉含量超標　盤點7款較低鈉杯麵名單

▲ 逾六成杯麵兒童日食1碗鈉含量超標，盤點7款較低鈉杯麵名單。

即食麵可謂家家戶戶必備的糧食，其中杯麵深受大家歡迎，惟即食麵包括杯麵多數屬高鈉。TOPick近日檢視市面上84款杯裝即食麵，結果發現，逾六成杯裝即食麵，小朋友日食1碗，鈉含量已超標。本港有營養師稱，小朋友攝取過多鈉易水腫，甚至高血壓，盡量減少讓小朋友進食杯裝即食麵。

TOPick近日檢視市面上84款杯裝即食麵，結果發現，僅一款食品、GS RETAIL GRO. SEOUL 蒟蒻卡邦尼麵 173G ，每食用分量鈉含量為250毫克，屬低鈉杯麵，另日清新意派-卡邦尼芝士煙肉即食杯麵 92G，每食用分量鈉含量為966毫克，100克鈉含量則為1050毫克，TOPick整理出7款較低鈉杯麵名單。

詳細7款較低鈉杯麵名單：

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據食安中心資料顯示，英國國民保健服務處建議，每100克食品若約600毫克鈉，即屬高鈉食品。世界衞生組織亦建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉，即約1平茶匙；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則為1900毫克的鈉。

若以7至10歲小朋友為準則，每日攝取鈉含量不多於1500毫克，結果發現，有29個杯麵每食用分量鈉含量不超過1500毫克，不過各位爸媽選購時需留意，部分杯麵容量較小，所見到鈉含量相對低，但若以每100克計算，則可見到鈉含量高。

詳細每食用分量鈉含量1500毫克以下名單：

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而在是次檢視中，以7至10歲小朋友每日攝取鈉含量不多於1500毫克為準則，結果發現，逾六成杯麵，7至10歲小朋友日食1碗鈉含量已超標。當中包括日清合味道杯麵-蝦味 74G，每食用分量鈉含量為1823毫克，每100克的鈉含量則為2464毫克。

詳細杯麵每食用分量鈉含量1501毫克至1999毫克：

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杯麵每食用分量鈉含量2001至3000毫克：

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是次檢視亦發現，以7至10歲小朋友準則為例，每日攝取的鈉含量不可多於3000毫克，但有的杯麵每食用分量鈉含量已逾3000毫克，相等於7至10歲小朋友兩日攝取的鈉含量。

詳細杯麵每食用分量鈉含量3000毫克以上名單：

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營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問時表示，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但很多食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標

攝取過多鈉易水腫，再嚴重會有高血壓的情況出現，現時學童高血壓情況，有研究指高過之前。

Annie稱，即食麵是再加工過的食物，不論是添加劑、防腐劑、色素、味增劑，都比平時進食一個普通的米粉、生麵、意粉鈉質多，小朋友易口渴，若家長這時給孩子飲飲品，會影響整個營養吸收，因即食麵熱量亦高，小朋友經常進食，易有學童肥胖、超重等問題。

Annie建議，小朋友盡量減少進食即食麵，包括杯麵，最多每周進食一次，如進食杯麵時，應盡量減少放調味粉。另 建議家長可選擇市面上的手工麵，手打烏冬、拉麵、湯意粉、湯通粉等。

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責任編輯：黃存新