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【李雲迪涉嫖妓】鋼琴女神疑即跟師傅割席　李元玲發文揭與李雲迪關係

娛樂 12:20 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

李雲迪徒弟李元玲發文揭跟師傅關係。

「鋼琴王子」李雲迪昨晚疑因嫖娼被北京公安依法行政拘留中，消息震驚華人地區，「李雲迪」更成為熱搜。其中被稱「李雲迪徒弟」的鋼琴女神李元玲，就稱自昨晚起不斷被人問及師傅消息真偽，李元玲終在社交平台發文作交代。

李雲迪涉嫌嫖娼事件成為微博第一熱搜新聞外，官媒在消息傳出後也陸續發文點評，而李雲迪亦迅速被中國音樂家協會取消會員資格。

【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留

作為「李雲迪徒弟」的李元玲，就在IG表示不斷被問及此事的回應，因此她在IG的限時動態就作出發文，似統一地作出交代。

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她留言回應：「突然整個inbox被網民問我是不是真的？我剛剛在打電動也不知道有這新聞，點進去新聞看才知道我也中槍了，我也中槍了，請大家不要再問我，no comment。」

但李元玲也道出對師傅的印象：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice」。最後她強調：「從來沒有越界師生關係！」以此撇清和李雲迪的關係。

【李雲迪涉嫌嫖妓】遭中國音樂家協會取消會員資格　官媒點評：完全是自作孽

同場加映：楊潮凱訪問

現年31歲的李元玲，來自馬來西亞，身高170cm，因身型甚fit，故經常在社交平台派福利，分享大量美圖。

李元玲身材超fit

事實李元玲背景相當優厚，高中畢業後到英國伯明罕音樂學院深造，音樂學院更推薦她李雲迪為師。

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此外，她更是芭蕾舞者，可說多才多藝，其後她被范冰冰的助理發掘加入演藝圈，曾來港發展的她，參與過張家輝執導的《盂蘭神功》及錢國偉的《辣警霸王花》等電影。

最新影片推介：跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

撰文 : TOPick柴犬出動

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