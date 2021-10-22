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【冷血爸爸】年輕父打機輸被嘲笑狂搖女兒發洩　5月大B女腦部重創流血淚慘死

親子 13:11 2021/10/22

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美國一名年輕爸爸打機輸了被嘲笑，狂搖5月大B女發洩致死。

美國一名沉迷打機的年輕爸爸打輸了遊戲被玩家侮辱，竟然當5個月大的B女成為出氣袋，狂搖她洩憤，令到女兒腦部重創、流血淚死亡。近日，涉事父親承認謀殺及虐兒等罪行，被判處31年至62年監禁。

父輸遊戲將女兒當出氣袋

綜合外國媒體報道，於美國賓夕法尼亞州，現年22歲的Zion Shockley於2018年涉暴力對待女兒致死，當時Zion是18歲，育有5個月大女兒Rosalie Faith Crothers-Shockley 。

事件發生於2018年2月9日，Zion當時住在祖父母家，在家中玩網上射擊對戰遊戲《Call of Duty》，他輸了遊戲，被一名玩家嘲笑，氣憤的他竟然抱起5個月大的女兒，將她拋向空中，然後猛烈地搖晃她數分鐘，據指他當時意識到B女有停止呼吸，但沒有理會，當沒事發生繼續生活。

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BB被搖晃數分鐘腦出血

第二天，Zion的父親發現B女沒有反應，報警表示有嬰兒在家中沒有反應，警方緊急將嬰兒送院，該女嬰最終於2月12日被宣布死亡。醫護人員表示女嬰腦部出血和眼睛流血。

警方進行調查後發現Zion並非第一次虐待女兒，大約在事件發生前6星期，亦曾因為打機問題感到沮喪，他以猛烈搖晃孩子長達5分鐘去發洩，行為惡劣，很冷血。

檢察官指Zion的行為對這個5個月大的女兒造成的創傷是深不可測的。近日，Zion承認於2018年謀殺了他5個月大的女兒，犯有三級謀殺罪、嚴重毆打罪和危害兒童福利罪，被判處31至62年監禁。

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虐待性頭部創傷

據本港衞生署家庭健康服務資料， 「虐待性頭部創傷」又稱「搖盪嬰兒綜合症」，指BB的頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害。BB的頸部肌肉是很軟弱，頭部按身體的比例是比其他兒童或成人為高的，所以頭部是較容易受傷。

「虐待性頭部創傷」是虐兒行為，TOPick記者曾訪問兒科專科醫生張傑，他表示刻意及快速持續搖晃嬰兒有機會影響嬰兒腦部，他以碗內豆腐比喻嬰兒的頭部，如不小心非刻意地慢慢搖晃不會構成影響，即碗內豆腐是不會散，可是當刻意搖晃就有機會致豆腐散。如果BB的頭部受到很嚴重搖盪，腦內脆弱的組織就會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂出血，或導致腦細胞受到損毀。

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責任編輯︰王明芳

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