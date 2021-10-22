【暖心回信】小朋友呻悶寫信求播《幪面超人聖刃》　ViuTV窩心回覆獲網民激讚︰係愛啊

▲ 有小朋友呻悶寫信給ViuTV求播《幪面超人聖刃》，獲ViuTV哥哥姐姐和生Bear窩心回覆。

ViuTV董事兼總經理魯庭暉於8月在IG貼出一封小朋友來信，並解釋「點解要做電視？一張紙答晒。」小朋友在信中指《幪面超人01》播完後很悶只是做功課，問何時播下一輯《幪面超人聖刃》。吉祥物生Bear昨（21日）終於回覆稱《聖刃》即將播映，還提醒小朋友記得做完功課才收看啊！

8月時魯生稱生Bear將會回覆小朋友，果然沒有食言。事隔兩個月，ViuTV在社交平台回覆該位「很悶的小朋友」來信，並表示同事Sound Bear（生Bear）和Sound Choice（生菜）得悉自《幪面超人01》播完後，小朋友和弟弟一直都很悶，只是做功課，讓他們十分擔心。

▲ ViuTV相隔兩個月回覆小朋友的來信，並告訴他《幪面超人聖刃》即將播出。（facebook圖片）

於是Sound Bear立即想辦法，讓幪面超人盡快飛過來跟小朋友見面，現終於收到好消息，下一輯《幪面超人聖刃》將於10月24日（星期日）早上11時播映，並感謝小朋友耐心等待，並提醒小朋友記得做功課。

到時候記得要和弟弟一起收看！別忘了要做好功課才看啊！祝你身體健康！學業進步！要做個可愛乖孩子啊！ #ViuTV的哥哥姐姐多謝你的信 #感動ING

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ViuTV的窩心回覆獲網民激讚「好有愛嘅電視台」、「係愛呀」，不少媽媽留言表示，自己的兒子也很期待《幪面超人聖刃》，「mark晒月曆校好鬧鐘」，感激ViuTV沒有讓小朋友失望而回，「『唔好令細路失望』是每一個大人都理應做到的事。」

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責任編輯︰林綺玲