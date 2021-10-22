【限時優惠】12間荃灣食肆2小時任飲嘉士伯 人均消費$100即可暢飲啤酒【內附食肆名單】
休閒消費 12:22 2021/10/22
啤酒與美食向來是最佳拍檔！早前於深水埗區食肆推出的「醇滑嘉士伯暢飲放送」活動反應熱烈，將於10月及11月載譽歸來，是次更會殺入荃灣，享用精選佐酒菜式外，同場更可暢飲醇滑嘉士伯啤酒。
推介的12間荃灣地道人氣食肆，於10月及11月的指定星期二 （10月19、26日及11月2日）及指定時段內（晚上6-10時）人均消費滿$100元，全枱即可免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝，而每枱只可以參與此優惠一次。
參與的12間荃灣食肆包括：
|1 明記海鮮潮州菜館 （祐建樓）
|28666929
|荃灣鱟地坊54-68號祐建樓地舖
|2 明記海鮮潮州菜館（天保大廈）
|28666929
|荃灣鱟地坊72號天保大廈1樓
|3 醉潮館
|92210347
|荃灣三陂坊30號地舖
|4 燒皇燒烤專門店
|26030777
|荃灣鱟地坊87號華成樓B座地下A1舖
|5 醉鮮
|59955685
|荃灣三陂坊24號地下
|6 共度一燒
|39973467
|荃灣鱟地坊80-84號偉成樓B座地下
|7 Three Bros Chicken Pocha
|23462886
|荃灣三陂坊4號地舖
|8 川味雞烤魚大王 （大河道）
|24190007
|荃灣大河道91號天保大廈地下F1號舖
|9 漁不老烤魚雞煲火鍋
|91754201
|荃灣三坡坊14-18號地下B號舖
|10佳坊
|52999778
|荃灣三陂坊18號地下
|11潮興海鮮酒家
|24077288
|荃灣三坡坊10-12號地下
|12海鮮山醉辣火鍋
|53480507
|荃灣二陂坊25號地下
記者：周美好