【限時優惠】12間荃灣食肆2小時任飲嘉士伯　人均消費$100即可暢飲啤酒【內附食肆名單】

▲ 「醇滑嘉士伯暢飲放送」今次於荃灣舉行，人均消費滿$100可暢飲醇滑嘉士伯2小時，超筍！（相片由嘉士伯提供）

啤酒與美食向來是最佳拍檔！早前於深水埗區食肆推出的「醇滑嘉士伯暢飲放送」活動反應熱烈，將於10月及11月載譽歸來，是次更會殺入荃灣，享用精選佐酒菜式外，同場更可暢飲醇滑嘉士伯啤酒。

推介的12間荃灣地道人氣食肆，於10月及11月的指定星期二 （10月19、26日及11月2日）及指定時段內（晚上6-10時）人均消費滿$100元，全枱即可免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝，而每枱只可以參與此優惠一次。

參與的12間荃灣食肆包括：

1 明記海鮮潮州菜館 （祐建樓） 28666929 荃灣鱟地坊54-68號祐建樓地舖 2 明記海鮮潮州菜館（天保大廈） 28666929 荃灣鱟地坊72號天保大廈1樓 3 醉潮館 92210347 荃灣三陂坊30號地舖 4 燒皇燒烤專門店 26030777 荃灣鱟地坊87號華成樓B座地下A1舖 5 醉鮮 59955685 荃灣三陂坊24號地下 6 共度一燒 39973467 荃灣鱟地坊80-84號偉成樓B座地下 7 Three Bros Chicken Pocha 23462886 荃灣三陂坊4號地舖 8 川味雞烤魚大王 （大河道） 24190007 荃灣大河道91號天保大廈地下F1號舖 9 漁不老烤魚雞煲火鍋 91754201 荃灣三坡坊14-18號地下B號舖 10佳坊 52999778 荃灣三陂坊18號地下 11潮興海鮮酒家 24077288 荃灣三坡坊10-12號地下 12海鮮山醉辣火鍋 53480507 荃灣二陂坊25號地下

記者：周美好