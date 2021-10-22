  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車必睇】屯門良景邨低層租置公屋單位售14.43萬　惜裝潢舊或須裝修才可入住

社會 12:13 2021/10/22

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

屯門良景邨低層租置公屋單位售14.43萬。（房屋署提供）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及815伙租置公屋餘貨等項目，房委會今天（22日）已推出宣傳網站、售樓書、價單，詳情即看【下一頁】。今期銷售計劃「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，當中最平屯門良景邨良俊樓206室，售價只需14.43萬元，平均呎價962元。

屯門良景邨1988至1990期間入伙，共8座，今次最抵上車盤位於屯門良景邨良俊樓206室，面積150呎，售價只需14.43萬元。不過單位空間較少，可能不適合三人或以上的家庭居住，而且裝潢較舊，買家購入單位後或需裝修才可入住。

點撃下圖即看單位內景：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

815個租置屋邨餘貨單位之中，有16伙平均呎價平過1,000元，主要是屯門區屋邨。其中最平呎價的單位，位於山景邨景榮樓257室，面積277呎，屬無房間隔，售價24.55萬元，平均呎價866元。可是單位景觀較差，外望商場大樓及停車場，或有噪音問題。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另一個屬於平價單位在屯門田景邨田樂樓312室，面積349呎，售價32.82萬元，平均呎價940元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

所有租置餘貨當中，全數單位均已翻新，保留原有間隔，清水房交付，包括全屋客飯廳及睡房重髹米黃色外牆，但電線採用明線布局較為簡陋；至於廚廁則全部重新鋪磚，換上新花灑頭及水龍頭，外貌跟新入伙居屋及綠置居無異。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜、吳卓峰

相關文章

【公屋租戶】房委會本月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書
11:22 2021/10/16
【公屋租戶】房委會本月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書
【新邨入伙】鑽石山啟鑽苑出租公屋陸續入伙　啟鑽商場食肆街市快將開放
12:21 2021/10/19
【新邨入伙】鑽石山啟鑽苑出租公屋陸續入伙　啟鑽商場食肆街市快將開放
【綠置居】啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓　消息：房委會陸續發邀請信
19:28 2021/10/21
【綠置居】啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓　消息：房委會陸續發邀請信

你可能感興趣

【公屋租戶】房委會本月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書
11:22 2021/10/16
【公屋租戶】房委會本月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書
【新邨入伙】鑽石山啟鑽苑出租公屋陸續入伙　啟鑽商場食肆街市快將開放
12:21 2021/10/19
【新邨入伙】鑽石山啟鑽苑出租公屋陸續入伙　啟鑽商場食肆街市快將開放
【綠置居】啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓　消息：房委會陸續發邀請信
19:28 2021/10/21
【綠置居】啟鑽苑及租置公屋10月29日起揀樓　消息：房委會陸續發邀請信
屯門區 公屋 居屋 良景邨 田景邨 山景邨 房委會 銷售 香港 屯門

最高瀏覽

【桃色糾紛】林穎彤母疑捲桃色事件遭恐嚇　孝順女Bella陪母度難關報警求助
10:08 2021/10/21
【桃色糾紛】林穎彤母疑捲桃色事件遭恐嚇　孝順女Bella陪母度難關報警求助
【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
21:33 2021/10/21
【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
17:31 2021/10/21
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限