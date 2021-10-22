【上車必睇】屯門良景邨低層租置公屋單位售14.43萬　惜裝潢舊或須裝修才可入住

▲ 屯門良景邨低層租置公屋單位售14.43萬。（房屋署提供）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及815伙租置公屋餘貨等項目，房委會今天（22日）已推出宣傳網站、售樓書、價單，詳情即看【下一頁】。今期銷售計劃「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，當中最平屯門良景邨良俊樓206室，售價只需14.43萬元，平均呎價962元。

屯門良景邨1988至1990期間入伙，共8座，今次最抵上車盤位於屯門良景邨良俊樓206室，面積150呎，售價只需14.43萬元。不過單位空間較少，可能不適合三人或以上的家庭居住，而且裝潢較舊，買家購入單位後或需裝修才可入住。

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815個租置屋邨餘貨單位之中，有16伙平均呎價平過1,000元，主要是屯門區屋邨。其中最平呎價的單位，位於山景邨景榮樓257室，面積277呎，屬無房間隔，售價24.55萬元，平均呎價866元。可是單位景觀較差，外望商場大樓及停車場，或有噪音問題。

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另一個屬於平價單位在屯門田景邨田樂樓312室，面積349呎，售價32.82萬元，平均呎價940元。

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所有租置餘貨當中，全數單位均已翻新，保留原有間隔，清水房交付，包括全屋客飯廳及睡房重髹米黃色外牆，但電線採用明線布局較為簡陋；至於廚廁則全部重新鋪磚，換上新花灑頭及水龍頭，外貌跟新入伙居屋及綠置居無異。

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記者：陳麗娜、吳卓峰