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【新店速報】UNY 11月初登陸將軍澳　人氣食店進駐設K Food Town韓食專區

休閒消費 12:33 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

UNY最新分店選址將軍澳新都城中心二期，繼樂富及元朗後的香港第3間分店。（UNY提供）

UNY生活創庫繼樂富及元朗店後，選址將軍澳新都城中心二期開設第3間分店，佔地3萬4千呎，將於11月初登場。除會引入各種港人喜愛的日本新鮮直送食材外，亦特設環球洋酒及清酒部，店內更設有寵物專區，擁有區內最齊日本寵物品牌用品，精選超過1,000款貼心寵物用品及食品。

此外，新店更首設UNY自家乾式熟成(Dry-aged)牛肉服務，同場更有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等優質生活雜貨，貨品種類應有盡有，開幕初期更將有多款商品以優惠價發售！

    點擊圖片放大
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新店另一賣點，是K Food Town 潮流韓食專區，多間韓國大熱食店進駐，包括韓國人氣女團BLACKPINK 都大讚其爆餡麻糬大福的急凍韓食品牌COOKAT MARKET、主打日韓手工麵包的GOSO GOSO、以及提供多款特色口味如四重芝士雞蛋、芥末八爪魚及辣炒五花肉等的腐皮壽司專門店DOJE等熱門商店，100％還原地道韓國風味！

開幕優惠禮遇

UNY將軍澳店於開幕期間精心預備了3重精彩優惠禮遇與大家共享開心滋味！多款精選商品於指定日子期間更會以優惠價發售，場內消費滿指定金額更有心甜獎賞！

UNY將軍澳店

地址：將軍澳欣景路8號MCP CENTRAL (新都城中心 2 期 ) UG036

營業時間：8:30am - 10pm

記者：李越樺

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